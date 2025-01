Frizerke za Net.hr o održavanju boje kose: 'Ovo je jedna od najvećih grešaka'

Održavanje plave, crvene i tamne kose može biti pravi izazov za mnoge, osobito u vrijeme inflacije i velikih troškova. Sve više žena same brinu o svojoj kosi kako bi tako uštedjele na skupim tretmanima i posjetima frizerima. Međutim, mnoge nisu dovoljno informirane o pravilnoj njezi i mogu napraviti pogreške koje mogu loše rezultirati.

Kosa koja zahtijeva posebnu pažnju, poput plave i crvene, može biti osjetljiva na oštećenja, a nepravilna njega može dovesti do njezina slabljenja i blijeđenja boje.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Frizerke Ivana Pojatina iz Zagreba, koja već 29 godina radi taj posao, i Anita Ivić iz Slavonije s 22 godine iskustva, koja osim posla frizerke radi i kao mentorica te stručna učiteljica frizerstva, prepričale su za Net.hr svoja iskustva s klijentima iz frizerskih salona.

Foto: Shutterstock

Kako se održavaju plava, tamna i crvena kosa? Što biste savjetovali ženama?

Anita: Najveći izazovi kod održavanja plave kose su suhoća, lomljenje i nepoželjni žuti tonovi. Preporučujem ljubičaste šampone kako bi se neutralizirali žuti tonovi i duboko hidratantne maske kako bi se spriječilo pucanje. Savjetujem pranje najviše dva do tri puta tjedno te da se uvijek koriste proizvodi za zaštitu od topline. Što se tiče tamne kose, održavanje sjaja je ključ. Većina klijentica voli da tamna kosa izgleda glatko i zdravo. Savjetujem korištenje ulja za kosu, poput arganovog, i povremene tretmane za hidrataciju. Također, tamna kosa ima prednost jer manje zahtjeva česta osvježenja boje.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Crvena kosa je najzahtjevnija jer pigment brzo blijedi. Uz šampone za obojenu kosu, preporučujem redovno toniranje u salonu ili korištenje maski s pigmentom kod kuće. Moj savjet klijenticama je: izbjegavajte tople tuševe jer vruća voda ubrzava blijeđenje! Kod kovrčave kose je ključno spriječiti isušivanje i smiriti kovrče. Savjetujem lagana ulja i kreme za definiranje kovrča, češljanje na mokro s regeneratorom i što manje toplinskog stiliziranja.

Foto: Shutterstock

Ivana: Plava kosa zahtjeva jako puno njege, truda i znanje kvalitetnog frizera. Zahtjeva jako puno njege, kako u salonu, tako i doma. Za crvenu kosu se koriste pojačani pigmenti, njegujući odgovarajući šamponi i regeneratori. Gusta i kovrčava kosa se održava šamponima, ampulama, maskama i botoksom za kosu. Za usluge odgovarajućeg tipa naštetilo bi kosi ako je tretirana suha. Treba ulagati u kosu i njegovati je raznim preparatima.

Foto: Shutterstock

Što je nešto što rijetko tko zna i radi za njegu kose, i koje greške velika većina uvijek radi?

Anita: Jedna od najvećih grešaka je korištenje previše šampona. Ljudi često misle da će veća količina bolje oprati kosu, ali zapravo je to nepotrebno i može isušiti vlasište. Malo tko zna koliko je važna UV zaštita za kosu. Sunce može izblijediti boju i isušiti kosu jednako kao i toplinska obrada. Većina ljudi češlja mokru kosu bez odgovarajućeg alata, a to dovodi do pucanja. Savjetujem široki češalj i nježno češljanje dok je kosa vlažna.

Ivana: Greške koje većina radi je bojanje kod kuće i šišanje.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Natilače broj 37, mali bor, krema za ruke. Bili su skromni, a mi smo ih razveselili

Tekst se nastavlja ispod oglasa