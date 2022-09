1. Svaka povreda ostavlja ožiljak: Zarastanje rana, odnosno cikatrizacija povezuje rane, defekte tkiva, gubitak tkiva i nastanak ožiljnog tkiva. Dok je za zarastanje rana potrebno više mjeseci, sanacija ožiljnog tkiva traje od jedne do dvije godine i to vrijeme daje mogućnosti za terapiju i prevenciju komplikacija. "Ožiljno tkivo nastaje poslije zarastanja dubokih rana, operativnih rana s komplikacijama, povrede tkiva pri intervencijama i predstavlja završni proces zarastanja akutnih i kroničnih rana, koje mogu biti posljedica operacija, estetskih procedura, povreda i oboljenja kože i drugih tkiva", rekla je dermatologinja. Ona objašnjava da ožiljci omogućavaju nastavak integriteta kože ili drugih tkiva poslije rana i povreda, ali se izgledom i funkcionalno razlikuju od zdravih tkiva. "Izgled i vrsta ožiljaka ovise o vrsti, lokalizaciji, veličini i dubine rana, komplikacija rana, starosnih, spolnih, etničkih i genetskih faktora rizika. Potpuno obnavljanje kože, bez ožiljka, moguće je samo u slučaju povrede epiderma, najpovršnijeg sloja kože, dok je za ostala tkiva obnova nepotpuna i neujednačena. Ožiljno tkivo je živo tkivo koje dostiže snagu i vitalitet najviše do 80 posto zdravog tkiva", objasnila je.