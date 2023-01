"Bio sam bucmasto dijete i nisam skidao majicu na bazenu ni na plaži. Imao sam dobre prijatelje i obitelj koja me je podržavala, ali kad sam pogledao kako bi muškarac trebao izgledati, pogotovo homoseksualac, uopće nisam vidio sebe u odrazu. Nikada se ne bih mogao zamisliti s trbušnjacima", počeo je Cody pričati svoju priču za Men's Health.

Tijekom korone se opustio

Cody je priznao da se tijekom razdoblja korone malo zapustio: "Tijekom fakulteta sam bio vegan, izgubio sam nešto na težini i bio sam usredotočen na zdravlje. Prešao sam sa 104 kg na 81 kg pa sam bio mršav i visok, ali sam se pokušavao uklopiti u kalup "savršenog" tijela. Onda sam se stvarno usredotočio na više vježbanja kad sam se preselio u New York. Bio sam programiran da želim izgledati bolje. Zatim se pojavio covid i svi su vježbali kod kuće, pomislio sam: 'Dolazi kraj svijeta. Idem jesti sladoled.' Bio mi je to zanimljiv pomak."

"Nakon što se sve otvorilo, bio sam na plaži i netko je rekao: 'Sviđa mi se tvoj trbuh.' Bio sam zatečen jer sam to prvi put čuo. Morao sam ponovno naučiti kako biti siguran u svoje novo tijelo koje je dobivalo pozitivnu reakciju. Ja sam tip koji ima veće tijelo koje nije 'savršeno' i nekako dobivam više ljubavi i više afirmacije. Bilo je to iznenađenje, ali u isto vrijeme, privlače me druga tijela koja nisu savršena u teretani", priznao je.

Preispitivanje samoga sebe

Zatim je pričao o preispitivanju sebe samoga: "Iz nekog razloga teže je sebi priuštiti takav način razmišljanja. Jedina dobra stvar kada je naš svijet naglo stao je to što mi je omogućilo da preispitam svoj odnos prema fitnesu i svom tijelu. Moja sredina je biti sretan tu gdje jesam. Živim aktivno i idem u teretanu kad mi se prohtije jer se osjećam dobro, ali se ne kažnjavam što ne idem. Stvar s ambasadorom dlaka na tijelu počela je kao šala. Tek sam u srednjim dvadesetima prestao brijati dlake na leđima. Bilo mi je muka od održavanja i mislio sam da ako se nekome sviđaju moje dlake na prsima, vjerojatno ga neće biti briga imam li dlake na leđima ili ramenima.

Za koga sam to radio? Nije za mene! Mislim da je to povezano s posramljivanjem - morate ispitati standarde ljepote. Zašto su mi dlake na prsima seksi, a dlake na leđima nisu? To nema smisla. Tako sam osmislio ambasadora dlaka na tijelu kako bih promovirao sve oblike dlaka na tijelu kao što su dlake na prsima, leđima, ramenima, obrvama, ramenima, bilo što. Društveni mediji omogućili su nam pristup različitim ljudima i različitim tijelima."

"Imao sam sreće što sam dobio dovoljno potvrda za cijeli život, ali ono što mi je najviše pomoglo je to što su mi ljudi slali poruke poput 'Uvijek sam se sramio svojih dlaka na leđima i kad sam te otkrio, osjećao sam se bolje.' Točno znam kako se osjećaju i mogu s njima stvarno razgovarati o putu do ljubavi prema sebi. Validacija može zapaliti vatru, ali morate održavati vatru. Nećete se uvijek osjećati dobro, ali morate promijeniti vlastite misli prije nego što možete dobiti samopouzdanje. I meni su ljudi govorili da sam debeo, ali to je smiješno jer su to iste uvrede koje sam čuo u mladosti, ali negativnost sada ne utječe na mene. Zalažem se za to da te samo volimo i pustim ljude da me prihvate ili puste na miru”, objasnio je Cody, piše Men's Health.