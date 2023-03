"Moje grudi su opuštene, da... ali to nije razlog da ne volim sebe. Moje nesigurnosti me neće spriječiti u ljubavi prema sebi koju znam da zaslužujem. Fotograf koji me je fotkao podijelio je ovu moju sliku večeras i zbog toga sam se osjećala tako ponosna na sebe. Ovu fotku nisam namjeravala podijeliti na svojoj stranici, ali natjerala me da shvatim koliko je moje tijelo lijepo i nadam se da vam je ovo pomoglo da malo više prihvatite svoje tijelo. Mlohava tijela vrijedna su ljubavi kao i utegnuta. Molim vas, pomozite mi da što više ljudi vidi ovu sliku kako bih dokazala Instagramu da tijela s oblinama zaslužuju biti viđena!", napisala je Sophie u opisu objave.