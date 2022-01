Čudni tretmani ljepote holivudske elite postali su toliko bizarni da zvuče kao parodije samih sebe - od njege lica ptičjim izmetom i placentom, kremom za oči od zmijskog otrova i ubode pčela.

Ipak, najnoviji trend ide korak dalje. Cate Blanchett pripisuje svoj mladenački sjaj tretmanu koji koristi prepucij novorođenčadi. Tehnički, stavlja si penise na čelo.

Sandra to naziva penilnim tretmanom lica

"Otišli smo facialistici u New Yorku, Georgiae Louise, i ona nam je dala, ono što mi zovemo njegom lica penisom", rekla je Blanchett za Vogue Australia. "To je nešto - ne znam što je, znam samo da pomalo miriše na spermu - u njemu ima nekog enzima pa Sandy to naziva penilnim tretmanom lica."

Sandy koju ovdje spominje je njezina kolegica iz Sandra Bullock, No, što točno uključuje ovaj poseban tretman?

Serum dolazi na kraju

Pa, prije svega, to se zapravo i ne zove "tretman penisima". Na web stranici tvrtke ima daleko ugodnije ime: Hollywood EGF za lice. Uključuje čišćenje, intenzivan TCA piling, microbladeing, elektrizirajuću masku i, konačno, serum epidermalnog faktora rasta (EGF), odobren od FDA.

"EGF potječe iz progenitornih stanica ljudskog fibroblasta uzetih iz kožice novorođenčeta - što pomaže u stvaranju kolagena i elastina", objašnjava Louise. Dakle, EGF koji se koristi u liječenju dolazi iz stanica kože proizvedenih u laboratoriju.

Djeluje li to uopće?

“FDA odobrene matične stanice i peptidi prodiru duboko u kožu pomoću posebnog električnog štapića za mikroiglice. Ovaj proces omogućuje transport aktivnih sastojaka duboko u kožu stvaranjem privremenih mikrokanala.”

Sve to zvuči vrlo znanstveno, ali koliko je zapravo učinkovito?

Upotreba matičnih stanica prilično je raširena u kozmetičkoj industriji, ističe u analizi IFL Science. Međutim, obično je u obliku kreme i stanice imaju manje neugodno podrijetlo - obično su biljnog porijekla. Teorija kaže da dodavanje matičnih stanica u dermalni sloj pomlađuje kožu jer učinkovito unosi novo tkivo, čime se ten čini mlađim. Također se smatra da proces oslobađa kemikalije koje pomažu starim stanicama, opet, čineći ih mlađima.

Lako moguće da je sve drugo zaslužno

Studije su pokazale da matične stanice mogu popraviti oštećeno tkivo – na primjer, rane i opekline – ali nije tako jasno koliko su učinkovite kao tretman za sjajnu kožu. Sjajna koža glumice nakon tretmana mogao bi jednako, ako ne i više, biti posljedica kemijskog pilinga, elektrizirane maske i peptida.

U svakom slučaju, s dvogodišnjom listom čekanja i tretmanom koji svaki košta 650 dolara, čak i kao se odlučite, teško da ćete doći do termina.