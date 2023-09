Majka i kći postale su viralne na internetu nakon što su podijelile videozapise plesa, pri čemu ljudi nisu mogli shvatiti tko je tko. Par je podijelio videozapise plesa na TikToku.

Joleen Diaz je podijelila video na internetu, ali ljudi su uvjereni da su sestre. Rekla je: "Ja i moja kći." Par koji pleše uz pjesmu "Funky Town" nosio je vrlo slične odjeće. Video je skupio više od 922.000 pregleda na internetu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Jedan korisnik je rekao: "Tko je mama, a tko je kći? Tako sam zbunjen." Drugi je rekao: "Izgledate kao sestre i obje ste prelijepe." "Ne mogu vjerovati ako stvarno imaš 45 godina", rekao je treći. Četvrti gledatelj je rekao: "Vi ste tako lijepe."

Dakle, ispada da je Meilani, koja je lijevo na videu, dvadesetogodišnja studentica. Žena s desne strane je njena mama Joleen, koja je četrdesetpetogodišnja učiteljica. Kažu da su jako bliske i provode sestrinske aktivnosti zajedno. Joleen i Meilani vole kupovati u istim trgovinama, pa nose sličnu odjeću.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Četrdesetpetogodišnjakinja kaže da ulaže ogroman trud brinući o sebi. Joleen kaže da nikada nije pušila i rijetko konzumira alkohol, redovito vježba. Za svoju rutinu njege kože kaže da koristi glikolnu kiselinu, vitamin C i retinol i to radi od svojih dvadesetih godina jer ima kožu sklonu aknama. Neke od drugih proizvoda koje Joleen koristi su hijaluronska kiselina i noćna maska za spavanje. Ako koristite bilo koji od ovih proizvoda, preporučuje se da (još češće) nanosite kremu sa zaštitnim faktorom kako biste zaštitili svoju kožu od sunca kad ste vani, s obzirom na to da ti preparati povećavaju osjetljivost kože na sunce.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Pogledajte video: Svi su opterećeni ljepotom: 'Prisutni su fliteri, imperativ savršenosti i mladosti - to ne postoji'