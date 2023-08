Popularne metode uklanjanja dlačica također mogu rezultirati bolnim urastanjem dlačica, kao i crvenilom i iritacijom.

Čupanje ili uklanjanje dlačica onemogućuje im obavljanje njihove vitalne uloge hvatanja peludi, prašine i drugih tvari koje udišemo.

Uklanjanje dlačica u nosu nije preporučljivo

Doktorica Nicole Aaronson, otorinolaringologinja u Delawareu, rekla je da ne bi preporučila nijednu metodu uklanjanja dlačica. Za HuffPost je rekla: “Depilacija voskom probija kožnu barijeru stvarajući otvore za bakterije da uđu u dublja tkiva, stvarajući priliku za infekciju. Urasle dlake nastaju nakon uklanjanja dlake kada se nova dlaka koja se regenerira iz folikula ne može probiti kroz kožu. Budući da depilacija voskom izvlači dlačice iz korijena, one moraju ponovno pronaći put van kroz vanjski sloj kože.”

Svrha dlačica u nosu

Dlačice u nosu su važne jer djeluju kao fizička barijera, sprječavajući ulazak alergena u nosnice i oštećivanje grla i pluća. Kada mali kukac ili druga nadražujuća tvar dotakne dlačice u nosu i izaziva kihanje, sprječava ih da prodru dalje u nosne prolaze. Dlačice također zadržavaju vlagu u nosu, vlažni zrak koji udišemo kako bi bio ugodniji za pluća.

Depilacija voskom ili pincetom može biti primamljiva kada dlačice postanu preduge i vire vam izvan nosnica, no depilacija voskom vas posebno može dovesti u opasnost od opekotina nosa vrućim voskom. Fides Baldesberger, izvršni direktor Rubis Tweezers, dodao je: “Pravilo broj jedan za pincetu je da se ne dira nos. Nikada ne čupajte dlake u nosu, one su tu da spriječe infekcije i bakterije. Osim toga, nevjerojatno je bolno. Ako ste zabrinuti zbog dlačica koje vam rastu izvan nosnica, možete ih podrezati škarama. Molimo vas da koristite škare dizajnirane za uklanjanje dlačica s lica, a ne bilo koje škare koje imate", piše The Sun.

