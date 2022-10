Pokušaj 45-godišnje Hilary Leigh iz SAD-a da uspori proces starenja bio je uzaludan, jer ljudi misle da izgleda kao da ima 45, a ne 30 godina, piše The Sun.

Ona je opsjednuta uljima za lice, skupom njegom kože, tretmanima Botoxom i filerima za usne te je odlučila izgledati mladoliko, unatoč tome što se približava 50-ima.

Hilary je na TikToku podijelila snimku na kojoj se pohvalila svojom blistavom kožom i mladolikim izgledom, uvjerena da joj se ulaganje u skupe zahvate itekako isplatilo.

Odgovorila je zlobnicima

"Recite mi da ne izgledam poput svojih vršnjakinja bez da mi to ne kažete. Ja ću prva - imam 45 godina", napisala je uz video na kojem pozira u smeđem topu.

No, ako je suditi po komentarima, njeni pratitelji drugačijeg su mišljenja. "Pretpostavila sam da imaš 45 godina jer tako izgledaš", "Meni izgledaš kao da imaš 50", "Koga briga koliko staro ljudi misle da izgledaš? Izgledaš kao da imaš 45 godina i prekrasna si", "Ne zavaravaj se", samo su neki od komentara.

Nakon što je bombardirana negativnim komentarima, Hilary je odgovorila zlobnicima. "Nisam se uvrijedila. Šokira me to što žene troše svoje vrijeme na pisanje ovakvih komentara. Da me poznajete, znali biste da sam slatka, a ne slana", poručila je.