Bikini depilacija voskom može biti zastrašujuće iskustvo, pogotovo ako ju nikada niste imali.

Elyse Reneau je priznala da nije mogla sakriti nervozu kada je imala svog prvog muškog klijenta. Profesionalna kozmetičarka je na TikToku objasnila kako je jako zabrljala depilaciju jednom muškarcu i ostavila mu nešto sasvim drugačije od onoga što je želio.

Prvi muški klijent

Kad joj je menadžerica rekla da će imati muškog klijenta, Elyse je priznala da nije znala kako će ga obraditi, ali pokazalo se da ni njezina menadžerica nikada nije depilirala nijednog muškarca na intimnom području pa je ona to riješila.

"Nikad u životu nisam bila tako nervozna", prisjetila se Elyse. Nakon što je napeto čekala njegov dolazak, dala je sve od sebe da bude profesionalna u vezi s cijelom stvari.

"Kad pogledam unatrag, jako mi je žao tog čovjeka jer sam drhtala i bila sam tako uplašena", rekla je. I premda su stvari počele dobro, kozmetičarka se počela toliko znojiti da su joj ruke klizile u rukavicama dok je nanosila trake s voskom, ali to čak nije ni najgori dio, kada je došla do područja oko njegovog penisa nije se mogla natjerati da iščupa dlaku.

"Dogurala sam koliko sam mogla, ali sam ovom čovjeku zapravo napravila dugu u obliku dlake oko penisa", nasmijala se, a muškarac ju je pitao zašto nije uklonila sve dlake kao što je on tražio. No, depilacija iz noćne more bila je daleko od kraja jer je još morala ukloniti dlake na njegovoj stražnjici. Budući da je Elyse bila naviknuta na depilaciju žena, zaboravila je da je anatomija muškaraca drugačija i završila je gurnuvši mu testise. Iako je muškarcu očito bilo neugodno, Elyse je rekla da je njoj vjerojatno bilo neugodnije.

Drugi ne bi pristali na to

Kolegice kozmetičarke su pohvalile Elyse što je uopće pokušala odraditi taj posao te su priznale da one ne bi htjele depilirati muškarce.

"Omg! Tako mi je drago da moj spa ne radi brazilsku depilaciju muškarcima", rekla je jedna žena, a druga je dodala: "Dala bih otkaz, ne bih to mogla napraviti."

Još jedna osoba je komentirala: "Jadan on i još jadnija ti! Ne mogu zamisliti", piše The Sun.