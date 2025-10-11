Kistovi za šminkanje prljaviji su nego što mislite: Stručnjaci savjetuju kako ih očistiti

Čišćenje kistova, spužvica i ostalih aplikatora za šminku često je zanemaren korak u beauty rutini. U idealnom slučaju, ove biste alate trebali čistiti svakih nekoliko tjedana, pogotovo ako ih redovito koristite. Ostaci šminke, masnoće s kože i prljavština brzo se nakupljaju na vlaknima, a zatim se opet prenose na vaše lice.

Prema pisanju portala USA Today, takve naslage mogu uzrokovati akne i prištiće ili spriječiti da vaša šminka izgleda besprijekorno.

Foto: Shutterstock

Kako oprati kistove za šminku?

Iako se pronalazak vremena za čišćenje može činiti kao izazov, pogotovo kada su vam alati potrebni odmah ili ste u žurbi, uz nekoliko jednostavnih trikova ovaj zadatak postaje brz i lak.

Postoji mnogo načina za čišćenje kistova. Možete kupiti specijalizirana sredstva za čišćenje koja možete pronaći u trgovinama, ali jednako učinkovita može biti i kombinacija običnog deterdženta za suđe i maslinovog ulja.

Silikonska podloga za čišćenje kistova može vam pomoći da nježno, ali temeljito istrljate vlakna, no nije nužna. Mala zdjelica poslužit će jednako dobro.

Postupak čišćenja kistova, spužvica i aplikatora:

U zdjelicu stavite kap deterdženta za pranje posuđa i malo maslinovog ulja.

Namočite vrh kista u vodu, pazeći da ne smočite metalni dio koji spaja dršku i vlakna jer voda može otopiti ljepilo.

Umočite kist u mješavinu ulja i deterdženta te ga nježno trljajte o dlan ili silikonsku podlogu.

Isperite pod mlazom tople vode sve dok voda ne postane potpuno čista.

Nježno istisnite višak vode iz vlakana i preoblikujte kist u prvobitni oblik.

Položite kistove na čisti ručnik da se osuše, s glavom kista lagano nagnutom prema dolje kako se voda ne bi cijedila u dršku.

Izbjegavajte ubrzavanje procesa sušenja sušilom za kosu. Toplina može oslabiti ljepilo koje drži kist na okupu. Umjesto toga, postavite kistove blizu ventilatora kako biste potaknuli protok zraka.

Foto: Shutterstock

Kako očistiti sušilo za kosu?

Ako ste ikada tijekom sušenja kose osjetili miris paljevine uzrok tome moglo bi biti nakupljanje prašine, prljavštine i dlačica na filteru vašeg sušila. Redovito čišćenje filtera može spriječiti taj neugodan miris i produžiti vijek trajanja uređaja.

Većina sušila za kosu na stražnjem dijelu ima odvojivi poklopac iza kojeg se nalazi filter. Uklonite taj dio i izvadite mrežicu filtera. Istresite sve veće komadiće prljavštine, a zatim filter isperite pod vodom. Pustite da se filter potpuno osuši prije nego što ga vratite na mjesto i ponovno počnete koristiti sušilo.

Ako niste sigurni kako otvoriti svoje sušilo ili gdje se točno nalazi filter, provjerite upute za korištenje ili potražite video upute za vaš specifični model na internetu.

Očistite peglu i uvijač za kosu

Najlakši način za čišćenje pegle ili uvijača za kosu je pomoću blazinice ili štapića za uši umočenog u medicinski alkohol. Nježno prebrišite ploče uređaja dok ne budu čiste, a zatim ih obrišite toplom, vlažnom krpom kako biste uklonili ostatke alkohola.

Za dubinsko čišćenje, pogotovo ako želite ukloniti tvrdokorne ostatke laka za kosu ili drugih proizvoda, napravite pastu od sode bikarbone i vode. Pomiješajte dva dijela sode bikarbone s jednim dijelom vode. Nanesite pastu na ohlađene ploče uređaja i nježno istrljajte starom četkicom za zube ili pamučnom krpicom. Na kraju, obrišite pastu čistim kuhinjskim ručnikom. Ako ploče i dalje nisu potpuno čiste, ponovite postupak.

Redovito odvajanje nekoliko minuta za održavanje ovih alata ne samo da će produžiti njihov vijek trajanja, već će i zaštititi vašu kožu i kosu od nepotrebnih nečistoća.

