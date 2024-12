Frizerke za Net.hr o nemogućim zahtjevima klijenata: 'Ponekad moramo reći ne'

Frizure su često odraz našeg osobnog stila, no ponekad mogu utjecati na zdravlje kose. Frizeri svakodnevno nailaze na izazove s klijentima, od oštećenih pramenova do zahtjeva koji mogu dovesti do ozbiljnih problema. Iako žele udovoljiti i postići željeni izgled, ponekad je neophodno klijenticama reći "ne" kako bi zaštitili zdravlje njihove kose. U ovom tekstu istražujemo najteže slučajeve s kojima su se frizeri susreli, te otkrivamo kako su uspjeli pomoći klijentima bez da dodatno ugroze stanje njihove kose.

Frizerke Ivana Pojatina iz Zagreba, koja već 29 godina radi taj posao, i Anita Ivić iz Slavonije s 22 godine iskustva, koja osim posla frizerke radi i kao mentorica te stručna učiteljica frizerstva, prepričale su za Net.hr svoja iskustva s klijentima iz frizerskih salona. Otkrile su nam koje zahtjeve klijenata su odbile napraviti i zašto.

Koje je bilo najgore stanje kose s kojim ste se susreli kod klijentice i kako ste riješili te probleme?

Anita: Jednom nam je došla klijentica nakon što je sama pokušala izbijeliti kosu koja je bila obojena kanom. Rezultat? Zelena kosa i jako oštećeni pramenovi. Kana je vrlo nezahvalna za uklanjanje jer ulazi duboko u strukturu vlasi. Morali smo raditi dubinsko čišćenje i polako prekrivati boju toniranjem - korak po korak. Bila je očajna, ali uspjeli smo spasiti situaciju. Nakon tretmana mi je rekla: "Vi ste moj superheroj!" Najgore je bilo kada je klijentica sama koristila izbjeljivače, nije mi otkrila koje, ali je rekla da je upute tražila na internetu. Rezultat je bio lomljiva i gumasta kosa. Nakon hitnog šišanja i tretmana oporavka, zaključili smo da internet nije uvijek najbolji prijatelj za DIY projekte! Jedan od komičnijih trenutaka bio je kad je klijentica došla s plavom kosom prekrivenom crnim mrljama i objasnila kroz smijeh: "Dečko mi je pokušao pomoći s pramenovima. Trebalo je biti jednostavno kao u videu!"

Ivana: Najgora je izblajhana kosa, uništena raznim bojama koje nisu profesionalne, ali i sami pokušaji bojanja kod kuće. Što se tiče kane, ona je baš štetna za kosu. Pokriva sijede, ali zatvori kutikule kose i ne može se primiti za kosu. Izgleda isprano i ružno. Više na našem tržištu ne postoje kvalitetne kane, kao one koje su nekad dolazile iz Irana.

Jeste li ikada morali odbiti klijenta koji je tražio određenu uslugu jer bi to štetilo kosi?

Anita: Da, jednom je klijentica htjela iz crne kose prijeći u ledeno plavu i to u jednom tretmanu. Objasnila sam joj da bi joj to uništilo kosu i predložila sam postupni prijelaz. Rekla je: "Želim da to izgleda kao snijeg na Instagramu!" Na kraju smo se dogovorili za više faza i njezina kosa je ostala zdrava. Jednom mi je došao klijent s vrlo neobičnim zahtjevom – htio je da mu na tjemenu napravim logo omiljenog nogometnog kluba! Rekao je: "Želim da svi vide moju strast prema klubu, to će biti prava senzacija!" Iskreno, nisam mogla zadržati smiješak jer sam zamišljala kako bi to izgledalo nakon par tjedana rasta kose. Objasnila sam mu da bi takva frizura zahtijevala puno održavanja jer bi logo brzo izgubio oblik kako kosa raste. Umjesto toga, predložila sam da boju koristimo za kreiranje privremenog efekta u klupskim bojama, s pramenovima koji podsjećaju na zastavu kluba. Tako je i dalje mogao pokazati svoju strast, ali na način koji je praktičniji i manje zahtjevan za održavanje. Na kraju je bio oduševljen rezultatom i rekao: "Sad ću biti zvijezda na stadionu!"

