3. Aloe vera gel. Kada se radi o izravnom nanošenju stvari na kožu opečenu suncem, većina ljudi pomisli na preparate nakon sunčanja. Ali takvi proizvodi zapravo mogu pogoršati stanje kože. Stručnjakinja za njegu kože Michaella Bolder rekla je za The Independent: "Formule za poslije sunčanja obično imaju bogatu, gustu konzistenciju koja sadrži ulja, koja stvaraju omekšavajuću barijeru na vrhu kože. To zadržava toplinu u gornjem sloju epidermisa te pogoršava upalu i osjećaj peckanja. Osim toga, mnogi takvi preparati sadržavat će kemikalije i/ili mirise. To će samo iritirati oštećenu kožu".