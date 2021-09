Jedno od pitanja koje uvijek pokrene veliku raspravu je ono o spavanju u pidžami ili bez odjeće.

Popularni TikTok liječnik Anthony Youn priključio se debati i tvrdi kako nikad ne bismo trebali spavati goli, i to zbog nevjerojatnog razloga. Naime, njegov argument je taj da je nehigijenski spavati bez odjeće jer prosječna osoba "ispušta vjetrove 15 do 25 puta dnevno".

Više od 10 milijuna pregleda

"To se može dogoditi dok spavate, a znanstvena studija dokazala je da svaki put kada ispustite vjetar, ispuštate i malu količinu fekalija. Ista studija pokazala je da će vaše gaćice upiti sve te čestice. Molim vas, zbog dobrobiti partnera s kojim dijelite krevet, nosite donje rublje", poručio je Youn i dodao da je potrebno i redovito mijenjati posteljinu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Imaš priču? Javi nam se! Pošalji priču

Njegov video pregledan je više od 10 milijuna puta i pokrenuo novu raspravu o ispuštanju vjetrova u krevetu.

"Čuj, već 39 godina sretno prdim u svoje plahte. Nećeš me promijeniti", "Vjetrovi se ispuštaju prosječno 15 do 20 puta dnevno? Barem sam negdje bolji od prosjeka", "Moj krevet, moj izbor", "Zanima me kako su proveli ovu studiju", neki su od komentara.