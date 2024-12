Kako je ovo moguće? Pustili ga iz bolnice s erekcijom i sada je trajno impotentan

Anonimni 72-godišnji pacijent iz Novog Meksika u SAD-u dobit će više od 412 milijuna dolara od jednog medicinskog centra u Albuquerqueu nakon što mu je serija injekcija za erektilnu disfunkciju nanijela trajnu štetu ostavivši ga zauvijek impotentnim.

Iznos se smatra najvećom medicinskom isplatom u povijesti, a do ove nezgode došlo je 2017. godine kada je, tada kao 65-godišnjak, zatražio pomoć zbog konstantnog umora i viška kilograma.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Prema tužbi podnesenoj 2020. godine, pogrešno mu je dijagnosticirana erektilna disfunkcija i određen mu je program liječenja od 5000 dolara, koji je uključivao injekcije za erektilnu disfunkciju više puta na tjedan. Tretman je uključivao i implantaciju testosterona.

Medicinski pomoćnik mu je dao lijekove i naučio ga kako ih samostalno ubrizgati kod kuće. No shvatio je da lijekovi ne djeluju pa se vratio na kontrolu. No, odvjetnici tvrde, kako je medicinski pomoćnik i na kontroli nastavio sa svojom teorijom, te je muškarca poslao kući s medicinski induciranom i nepotrebnom erekcijom, piše The Sun. Kako erekcija nije nestajala, pacijent je završio na hitnoj operaciji.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nakon toga je ostao impotentan i ne može imati erekciju, ne može mokriti stojeći i ima nepovratnu fibrozu penisa ili ožiljno tkivo na mjestu gdje su se prije nalazile žive stanice. Šteta je nepovratna.

Keith Bruno, jedan od odvjetnika, rekao je da se klinika "lažno reklamirala kao muški zdravstveni i wellness centar" te pacijenta ''iskoristila i postavila mu lažnu dijagnozu, a sve u interesu profita''. Dodao je da presuda "šalje snažnu poruku da pružatelji usluga ne mogu dati prednost profitu ispred dobrobiti pacijenata, a da za to ne budu odgovorni".

Foto: Pixabay

Predsjednik medicinskog centra, Brad Palubicki, rekao je za Associated Press da je fokus tvrtke i dalje pružanje odgovorne skrbi pacijentima uz održavanje strogih standarda sigurnosti i usklađenosti u svim njihovim ustanovama (Colorado, Florida, Illinois, Nevada, Nebraska, Sjeverna Karolina i Wisconsin). ''Iako poštujemo sudski proces, zbog pravnog postupka koji je u tijeku, ne možemo komentirati konkretne detalje slučaja u ovom trenutku."

Injekcije za erektilnu disfunkciju

Injekcije za erektilnu disfunkciju smatraju se sigurnima i koriste se kada su drugi lijekovi neučinkoviti ili neprikladni za pacijenta. Djeluju tako da opuštaju mišiće u penisu i otvaraju krvne žile, što dovodi do povećanog protoka krvi i erekcije. Obično djeluju unutar pet do 15 minuta nakon upotrebe.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Alternativa injekcijama za erektilnu disfunkciju je uređaj za vakuumsku erekciju, neinvazivni tretman vanjskom pumpom.

POGLEDAJTE VIDEO Jeste li čuli za riječ Brain rot? 'Osjećam da sam spržio mozak'

Tekst se nastavlja ispod oglasa