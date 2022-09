Britanka Lola Mason je s 13 godina imala menstruaciju koja je trajala godinu dana. Kada su liječnici ispitali problem, otkrili su joj da je rođena s dvije maternice. Kad su joj rekli dijagnozu, saopćili su joj da je malo vjerojatno da će ikada imati djecu, piše Daily Star.

"Bilo je to čudno iskustvo, imala sam 13 godina i menstruaciju dugu 12 mjeseci. Bila sam bolesna i liječnici su konačno napravili testove nakon godinu dana i rekli mi da su šanse da ikad postanem majka jako male", rekla je Mason.

Budući je bila tinejdžerica, nije o tome previše razmišljala. No, sa 17 godina je slučajno ostala trudna i tada je shvatila da liječnici nisu bili u pravu. Trudnoća nije prošla glatko zbog njezinog stanja, a nakon poroda je zahtjevala da je steriliziraju.

"Zbilja je teško biti roditelj u tim godinama. Društvo me osuđivalo i imalo prema meni negativan stav. Ali, liječnici su me tiješili, bili su ljubazni. Pristali su me sterilizirati tek u 21. godini. Imala sam vrlo težak porod zbog dva grlića maternice", zaključila je Mason.