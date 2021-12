Kao i tisuće drugih Britanaca, 32-godišnjakinja Steph Naylor radila je od kuće kada je Ujedinjeno Kraljevstvo stavljeno u izolaciju na početku pandemije Covida prošle godine. To vrijeme je iskoristila da poveća svoju ušteđevinu, a sada je Steph ponosna vlasnica dvokrevetne, novoizgrađene kuće u Barnsleyju.

Steph si je u početku postavila cilj posjedovanja kuće za šest godina nakon što se prije tri godine rastala od partnera. Par je zajedno imao hipoteku. Također je sama iznajmljivala i plaćala račune, što je otežavalo štednju. Steph je nakon raskida uštedjela oko 10.000 funti i htjela je doći do 16.000 funti kako bi imala depozit od 10% za novi dom.

U razgovoru za The Mirror, Steph je rekla: “Željela sam posjedovati svoj dom. Znala sam da ću morati uštedjeti mnogo novca. Iznajmljivala sam privatno, pa mi je i to otežavalo. Samo sam pokušavala uštediti što je više moguće. Prije pandemije mogla sam uštediti samo oko 300 funti mjesečno, realno si nisam mogla priuštiti da uštedim mnogo više. Ionako nisam izlazila puno van, ali morala sam prestati kupovati odjeću.”

Šest mjeseci nije kupovala novu odjeću

Steph je rekla da je odmah mogla uštedjeti mnogo više novca kada je Covid pogodio jer više nije putovala na posao. Uštedjela je 350 funti na benzinu i parkiranju svaki mjesec, dok joj je nekupovanje kave za ponijeti, ručak i izlazak nakon posla davalo dodatnih 100 funti svaki mjesec. Također šest mjeseci nije kupovala novu odjeću, štedeći oko 100 funti mjesečno.

“Počela sam primjećivati ​​prilično brzu promjenu”, rekla je Steph. “Kad sam zbrojila koliko trošim na hranu na poslu, zgrozila sam se samoj sebi.”

Steph je bacila oko na novogradnju i rekla da je "kao sudbina" da su nekretnine postale dostupne za rezervaciju ubrzo nakon što je dosegnula iznos depozita. “Dopustili su mi da uplatim polog za rano plaćanje, koji je bio oko 100 funti, a to je značilo da sam dobila prvo odbijenicu za nekretnine”, objasnio je Steph.

Oduševljena je novim domom

“Uplatila sam taj depozit i čekala par mjeseci, a onda sam u veljači dobila poruku da su spremni za izlazak na tržište. Imala sam samo dva dana da u principu zajedno dobijemo hipoteku, što je bilo jako stresno". Steph je platila polog od 10% na novoizgrađenu dvokrevetnu nekretninu od 160.000 funti i oduševljena je svojim novim domom.

Rekla je: “Bio je to vrlo emotivan dan kada sam dobila ključeve. To je kuća s terasom, dvije spavaće sobe i dvije kupaonice. “Samo smo ja i moja mačka tako da nam zapravo ne treba puno više prostora – savršene je veličine. Osjećam se kao da imam puno za svoj novac. Imam prednji i stražnji vrt i prilaz".

Steph kaže da je njezin savjet ostalim štedišama koji žele sami kupiti nekretninu da uštede što je više moguće. Također, ne zaboravite uzeti u obzir dodatne naknade - kao što su troškovi rezervacije i odvjetničke naknade.

Rekla je: “Ono što me najviše šokiralo u samoj kupnji je to koliko su skupe bile pristojbe za rezervaciju i odvjetničke naknade. Obično bi to bio trošak podijeljen između dvije osobe, ali sve sam te troškove morala platiti sama".