ZAMKA U HLADNJAKU ZBOG KOJE VAM SE HRANA KVARI: Ovo je jedini pravi način za organizaciju namirnica

Nije svejedno što držite na gornjoj, a što na donjoj polici, u ladici ili vratima

Svatko ima neku svoju logiku kada je riječ o organizaciji hladnjaka. Ali, ako jednostavno gurate namirnice gdje koja stane, moramo vam reći kako hladnjak nije tek ormar za hranu. Budući da u svim dijelovima hladnjaka temperatura nije jednaka, pogrešna organizacija namirnica može dovesti do prebrzog kvarenja i stvaranja plijesni. Michele Bosevski s Australskog instituta za sigurnost hrane otkrila je svoje trikove koji će vam pomoći da posložite hladnjak baš onako kako treba.

Gornja polica

To je idealno mjesto za ostatke od ručka i općenito kuhanu hranu, koja mora stajati daleko od sirove kako bi se smanjio rizik od kontaminacije. Jaja, koja većina drži u vratima, gdje je, iz nekog razloga i predviđen kalup za njih, trebaju stajati na sredini gornje police.

Donja polica

Najniža je polica rezervirana za sirovo meso kao što su: piletina, mljeveno meso, riba, janjetina i govedina. Ono što ste kupili zapakirano, nemojte vaditi van do same pripreme. Tako ćete spriječiti curenje tekućine i miješanje s ostalim namirnicama.

Vrata

Mlijeko i mliječne proizvode možete bez problema držati u vratima. Budući da je to najtopliji dio hladnjaka, sir i druge mliječne proizvode stavite na vrh, umake na sredinu, a mlijeko i pića na donju policu vrata.

Ladica

Ako imate dvije ladice, svakako razdvojite voće i povrće. Ako je samo jedna, nije veliki grijeh držati ih zajedno, ali postoji voće s kojim trebate posebno paziti, a to su jabuke. One proizvode plin etilen, koji, kada dospije u kontakt s drugim vrstama voća, uzrokuje njihovo ubrzano truljenje. Jabuke zato držite u vrećici. Etilen u jednoj situaciji može biti i koristan. Ubacite jednu jabuku među luk i on neće puštati klice. Da bi vam voće i povrće dulje zadržalo svježinu, obložite ladicu papirnatim ubrusima.