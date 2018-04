SOK OD KUPUSA: Neobičan, a iznimno zdrav napitak koji se vrlo jednostavno priprema

Iako se uglavnom priprema kao salata ili druga vrsta priloga, od kupusa se može raditi i ljekoviti sok.

Fini recepti od kupusa svima su dobro poznati, kao i ukusne salate kod se mogu napraviti. Kupus se u narodnoj medicini često koristi za rješavanje raznih tegoba u obliku obloga od kupusa, čaja ili soka od kupusa. Odličan je za liječenje reume, upala i mnogih tjelesnih oboljenja.

Zdravlje u glavici kupusa

Glavni razlog zašto je kupus na tako visokom mjestu na ljestvici zdrave hrane je visoka razina vitamina. U sebi sadrži jako važne vitamine A, B1 i B2, C, K i P. Mnogi od njih su potrebni za zdrav organizam, ali i za apsorpciju ostalih potrebnih minerala u tijelo. Kupus je također bogat mineralima i vlaknima koji su nužni za pravilno funkcioniranje probave, a ujedno i čišćenje organizma od toksina i nečistoća. Sok od kupusa sadrži više vitamina C od naranče te je bogat izvor kalija. Nedostatak kalija u tijelu može dovesti do mišićne slabosti, paralize mišića i trzaja. Jedan od simptoma hipoglikemije ili nedostatka kalija mogu biti i problemi sa srcem koji izazivaju nepravilne ritmove otkucaja srca ili aritmiju. Kupus sadrži jako malu razinu kalorija pa se često koristi i u raznim dijetama. Uz to sadrži proteine, ugljikohidrate, riboflavin i glutamin. Posebno se preporučuje osobama koje trebaju popraviti krvnu sliku i izliječiti anemiju ili slabost krvi.

Sok od kupusa se može koristiti za liječenje mnogih tegoba, a najbolji je ako se radi od svježeg, sirovog kupusa. Dakako, najbolje bi bilo kada bi koristili onaj iz prirodnog uzgoja koji nije tretiran pesticidima. Jedna čaša soka od kupusa dnevno može pomoći ublažiti anksioznost i nervozu. Također se može koristiti i prije spavanja jer će radi svojih svojstava pomoći opustiti tijelo i olakšati uspavljivanje. Ujedno omogućava kvalitetniji san, pa time i cjelokupnu bolju kvalitetu života.



Zbog svih vitamina koje sadrži, kupus je odličan i za zaštitu pluća. Ako do bolesti već dođe, sok od kupusa će pomoći i u toj situaciji. Osim toga preporučuje se i grickanje kupusa koji će podići imunitet. Ako želite riješiti bolno grlo, napravite ovaj sok i grgljajte ga. Kroz nekoliko dana osjetit ćete olakšanje i promjenu. Također se može koristiti i kod bronhitisa i astme jer pročišćava dišne putove. Sok od kupusa odličan je i za liječenje i olakšavanje simptoma kod gastritisa i pojave čira na želucu. Uz to ima i blago laksativno djelovanje pa se preporučuje osobama koje pate od zatvora jer potiče redovno pražnjenje crijeva. Odličan je i za mršavljenje jer će pomoći da se riješite nakupljenih masnoća.

Recept za domaći sok od kupusa

Recept za sok od kupusa možete kombinirati s drugim povrćem i voćem. Tako se može napraviti uz kivi, bananu, mrkvu, celer i ciklu. Priprema je vrlo jednostavna neovisno o tome koje ćete povrće i voće pomiješati. Naprosto očistite svo voće i povrće, narežite na sitne dijelove i smiješajte u blenderu. Možete dodati i vode ovisno o tome koliko gust sok želite. Možete ga piti netom nakon buđenja, kroz dan ili prije spavanja.

Sok od kupusa ne bi smjeli piti više od nekoliko puta dnevno, a ukoliko imate nekih tjelesnih tegoba, posebice sa probavom, prvo se savjetujte sa liječnikom. Ovaj sok se ne bi smio previše koristiti previše u trudnoći, pa prije korištenja obavezno razgovarajte sa svojim ginekologom. Ista stvar je i kod dojilja, s time da sok od kupusa može pomoći kod oteklih dojki nakon porođaja.