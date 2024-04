Sljedeći put kada budete raspakirali svoje namirnice iz trgovine, trebali biste razmisliti gdje ćete ih pohraniti.

Istraživači hrane iz Two Wombats otkrili su namirnice koje biste trebali držati u hladnjaku.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

1. Kečap

Mnogi pogrešno misle da kečap treba čuvati na polici ormarića, kao u trgovini. No, nakon što se otvori, stručnjaci kažu da kečap treba čuvati u hladnjaku.

"Dok je neotvoren i zapečaćen, može se čuvati u smočnici, ali kada se jednom otvori, najbolje ga je čuvati u hladnjaku kako bi se zadržala njegova prirodna razina kiselosti, okus, miris i boja."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

2. Kukuruz u klipu

Ako spremate zalihe kukuruza u klipu za sljedeći roštilj, najbolje je da ga držite u hladnjaku.

"Ako klip kukuruza stavite u hladnjak odmah nakon kupnje, to će uvelike usporiti pretvaranje njegovih šećera u škrob", rekli su stručnjaci.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

3. Integralno brašno

Jedna od najiznenađujućih stavki na popisu je brašno od cjelovitog zrna. Dok se druge vrste brašna obično čuvaju u ormaru, brašno od cjelovitog zrna ima veći sadržaj ulja pa može oksidirati ako se drži na sobnoj temperaturi.

"Svježina i okus mogu se sačuvati ako su u hladnom, što ga čini savršenim za pečenje", rekli su stručnjaci.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

4. Maslac

Tehnički je u redu držati maslac na kuhinjskom stolu. No, ako želite produljiti svježinu i poboljšati okus, najbolje ga je držati u hladnjaku.

"Najbolji način da maslac ostane maziv i svjež je da ga izvadite dovoljno za vrijeme obroka i ostavite ga izvan hladnjaka oko sat vremena prije upotrebe kako bi mogao pravilno omekšati", rekli su stručnjaci.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

5. Tortilje

Ako redovito kupujete tortilje, možda ste primijetili da jako brzo pljesnive. Kako biste riješili ovaj problem, stručnjaci predlažu da tortilje držite u hladnjaku.

"Pakiranja tortilja vrlo su osjetljiva na promjene temperature, što može stvoriti vlagu i dovesti do plijesni. Kada ih čuvate u hladnjaku, kukuruzne tortilje mogu trajati do osam tjedana, tortilje od brašna do četiri, a domaće tortilje sedam dana umjesto uobičajena dva ili tri", dodali su.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

6. Orašasti plodovi

Ako orašaste plodove planirate konzumirati u roku od mjesec dana od kupnje, možete ih držati u smočnici. No, želite li ih duže zadržati svježima, najbolje ih je držati u hladnjaku.

"Nezasićene masti u orašastim plodovima su osjetljive i mogu brzo oksidirati, utječući na njihov prirodni okus", rekli su stručnjaci.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

7. Prirodni maslac od kikirikija

Prirodni maslac od kikirikija sada je iznimno popularan zahvaljujući svojim osnovnim sastojcima i nedostatku stabilizatora. Kao i kod orašastih plodova, ako svoj prirodni maslac od kikirikija namjeravate potrošiti u roku od nekoliko tjedana, možete ga spremiti u smočnicu. No, ako ga planirate čuvati dulje, bolje ga je držati u hladnjaku, smatraju stručnjaci.

"Za razliku od konvencionalnog maslaca od kikirikija, prirodne varijante ne sadrže stabilizatore pa njihovo hlađenje pomaže da namaz ostane gladak i svjež dulje. Kako biste spriječili odvajanje prirodnog maslaca od kikirikija, promiješajte ga i čuvajte u hladnjaku naopako", objasnili su.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

8. Kuhana riža

Ako vam je ostalo riže, moglo bi se činiti bezopasnim ostaviti je na pultu. Međutim, to zapravo može dovesti do trovanja hranom, prema stručnjacima.

"Sve vrste nekuhane riže mogu sadržavati spore Bacillus cereus, bakteriju koja može uzrokovati gastrointestinalne bolesti poput povraćanja ili proljeva. Ove su spore otporne na toplinu i prežive čak i nakon kuhanja. Kako biste spriječili razvoj bakterija, preporučuje se podijeliti velike količine riže u manje dijelove i ostaviti ih da se brže ohlade tako da ih raširite na plitki pladanj prije nego što ih spremite u hladnjak. Ova metoda smanjuje rizik od rasta bakterija i sprječava da riža postane pretjerano grudasta ili kašasta kada se ponovno zagrijava", rekli su stručnjaci.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

9. Džem

Zbog visokog udjela šećera, možda mislite da je džem siguran za čuvanje u ormaru. Međutim, kada se otvori, brzo može doći do plijesni i fermentacije.

"Kad skinete poklopac sa staklenke, vrijeme je da je stavite u hladnjak. Upotrebom čiste žlice svaki put kad vadite džem možete značajno produžiti njegov vijek trajanja. Osim toga, spremanje džema u hladnjak odmah nakon svake upotrebe pomoći će u sprječavanju stvaranja plijesni i zadržavanja njegove kvalitete."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

10. Kvasac

To je glavni sastojak u mnogim pekarskim proizvodima, ali kvasac je vrlo osjetljiv na promjene okoliša. Neotvoren se može čuvati na hladnom i suhom mjestu, ali se nakon otvaranja preporučuje čuvanje u hladnjaku.

"Niže temperature u hladnjaku pomažu u očuvanju aktivnosti kvasca i sprječavaju njegovo odumiranje, osiguravajući da ostane prikladan za vaše potrebe pečenja. Nakon što otvorite limenku kvasca, ključno je sav neiskorišteni kvasac prebaciti u hermetički zatvorenu posudu prije nego što ga stavite u hladnjak. Ovo sprječava vlagu da deaktivira kvasac. Ako se pravilno skladišti, kvasac može zadržati svoju aktivnost oko četiri do šest mjeseci nakon otvaranja", objasnili su, piše Daily Mail.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Kuhar 2800, konobar 1500, pizza majstor 2000 eura: Evo kolike plaće mogu očekivati ostali sezonci?