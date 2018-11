ČITAV ŽIVOT KRIVO TRGATE PROZIRNU FOLIJU: Nije ni čudo što vam se gužva i lijepi. A možda da probate ovako?

Važno je napomenuti kako ovaj postupak nimalo ne utječe na hranu u foliji

Odmatanje prozirne folije može postati noćna mora ako to ne radite kako treba. Jedan pogrešan potez i odmah se zalijepi i zgužva te je možete baciti. Dovoljno je da je prelomite pod krivim kutom. Premda držač za folije donekle pomaže, postoji zapravo još bolji način. Taman prije božićnih blagdana, kada ćete sve ostatke hrane umatati u foliju, otkriven je genijalan trik za njezino korištenje.

Nema lijepljenja

Ključna je stavka, vjerovali ili ne, gdje držite svoju prozirnu foliju. Ispostavilo se, naime, da je najprikladnije mjesto za to – hladnjak. To potpuno mijenja stvar i iznenadit ćete se koliko ćete lakše njome rukovati. Možda zvuči čudno, ali za to postoji znanstveno objašnjenje. Niska temperatura u hladnjaku mijenja molekularnu strukturu plastike, čime se uklanja statički elektricitet i “ljepljivost”.

Čak i nije toliko važno na kojem principu radi, već je mnogo fascinantniji krajnji učinak. Važno je napomenuti kako ovaj postupak nimalo ne utječe na hranu u foliji jer se plastika brzo iznova ugrije i vrati se u svoj prvobitan, ljepljiv oblik. Trik je odobrio i ugledni institut Good Housekeeping, piše Mirror.