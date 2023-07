"Priroda tjelesnog tipa usmjerava nas prema vrsti hrane koju bismo trebali jesti. U slučaju da netko konzumira previše tope hrane, količina topline koju tijelo proizvodi se povećava. Također uzrokuje osjećaj peckanja. To može dovesti do problema u probavnom sustavu, gubitka pokretljivosti, osipa po koži pa čak i čireva", kaže ajurvedski stručnjak BN Sinha. "No ne valja pretjerivati ni sa hladnim namirnicama. Odgođena probava i česti napadi gripe, kašlja i groznice mogu biti uzrokovani pretjeranom konzumacijom hladne hrane", zaključio je Sinha.