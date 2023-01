Ako želite smanjiti troškove dok kupujete hranu, evo savjeta kojeg morate isprobati. Štedljiva mama dvoje djece i tiktokerica Gemma Bird (40) podijelila je jednostavan, ali učinkovit način na koji možete uštedjeti novac kada kupujete namirnice za tjedan dana, piše The Sun.

Gemma živi u Billericayu, u Essexu, u kući bez hipoteke s četiri spavaće sobe, vozi Range Rover te tijekom godine odlazi na više godišnjih odmora u otmjena odmarališta u Meksiku, Laponiji i Dubaiju.

Ali Gemma nije bogata nasljednica ili dobitnica na lutriji. Ona nikad nije zaradila više od 25 tisuća funti (malo više od 28.400 eura) godišnje, a ipak lagodno živi.

"Štedjela sam svaki peni od svoje sedme godine. Jednom sam uspjela uštedjeti gotovo 10.000 funti (oko 11.360 eura) na plaći od 12.000 funti (oko 13.600 eura) zahvaljujući svojim trikovima koje zaista morate znati", kazala je.

Uzmite košaru umjesto kolica

U jednom od svojih nedavnih videa objavljenih na TikToku, Gemma je podijelila svoj jednostavan i lagan trik. Nužno je, tvrdi ona, da, kad nakratko svratite u supermarket, uzmete košaru umjesto kolica. Tako ćete izbjeći kupovanje suvišnih stvari koje vam nisu potrebne.

"Ako trebate samo recimo četiri, pet ili šest stvari najbolje je uzeti košaru. To će vas spriječiti da prekomjerno trošite i kupujete stvari koje vam ne trebaju. Probajte i vidite hoćete li uštedjeti", istaknula je Gemma.

Ipak, neki korisnici TikToka bili su skeptični.

"Probala sam to toliko puta i još uvijek previše trošim. Obično onda stvari nosim i u rukama…", "Kod mene to ne pali. Na kraju sam uzela kutiju za sve što želim kupiti", "To sam napravila danas kad sam izašla po jaja, a vratila sam se doma s tosterom za sendviče.