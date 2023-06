Većina ljudi drži mlijeko u vratima hladnjaka no prema stručnjakinji za sigurnost hrane Tessi Clarke, to je najgore mjesto u hladnjaku na kojem možete pohraniti mlijeko.

"Rok trajanja mlijeka se može produžiti ako ga pravilno skladištite. Time smanjujete otpad, ali i osiguravate da ne morate tako često kupovati svježe mlijeko", rekla je Clarke, a prenosi The Mirror.

Ona savjetuje ljudima da ne drže mlijeko, kao ni bilo koji drugi mliječni proizvod u vratima hladnjaka jer se ona nalaze najdalje od rashladnog sustava.

"Mliječne proizvode uvijek treba pohranjivati u stražnjem dijelu hladnjaka gdje je temperatura najniža. Time osiguravate da vaša hrana ima maksimalni rok trajanja", dodala je Clarke.

Mlijeko može održati kvalitetu i do pet dana duže od roka trajanja tiskanog na pakiranju, ovisno o količini masti u njemu. Mlijeko s niskim postotkom masti može prekoračiti rok trajanja za sedam do 10 dana, dok masnije mlijeko može trajati od pet do sedam dana. Pokvareno mlijeko možete prepoznati po tome što ima grudice i kiselkasti miris. Sirovo nepasterizirano mlijeko nije sigurno za konzumaciju nakon isteka roka ni pod kojim okolnostima.