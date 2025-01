Održite svježinu voća i povrća praktičnim trikovima: 'Ovo radimo pogrešno'

Bacanje hrane doslovno je poput bacanja novca u kantu za smeće, ali ponekad se čini kao da ona traje samo nekoliko dana prije nego što počne kvariti. Međutim, način na koji je čuvate u hladnjaku zapravo bi mogao biti uzrok tome, tvrdi stručnjakinja za skladištenje hrane Kate Hall.

Otkrila je neke od najčešćih pogrešaka koje ljudi rade kada je u pitanju održavanje namirnica svježima. "Rasipanje hrane veliki je problem za mnoga kućanstva. Uzalud gubimo vrijeme i novac", upozorila je.

"Međutim, postoji mnogo malih promjena koje možemo napraviti, a koje mogu imati veliki pozitivan učinak. Drukčijim skladištenjem proizvoda ili usvajanjem nekoliko jednostavnih navika, možemo značajno smanjiti bacanje hrane, uštedjeti novac i osigurati da jedemo hranu za koju smo naporno radili da je platimo", rekla je.

Jedan od njenih najvažnijih savjeta zapravo je suprotan onome što se čini vrlo popularnim na društvenim mrežama, a to je pripremanje voća i povrća unaprijed. Naime, guljenje kore s voća i povrća te njegovo sjeckanje mogao biti razlog zašto istrune brže nego što bi trebalo.

Kako čuvati bobičasto voće

"To može dovesti do bržeg kvarenja proizvoda. Kako bi vaše voće i povrće trajalo što je dulje moguće, održite njegov vanjski dio netaknutim dok ne budete spremni za pripremu ili konzumaciju", istaknula je Kate.

Jedno od voća koje je najozloglašenije po tome što se brzo kvari je bobičasto voće, no za to postoji dobar razlog i to se lako može izbjeći. Prije nego što stavite voće u hladnjak ili smočnicu, vrlo pažljivo provjerite kutiju ili vrećicu u kojoj se nalazi.

Ako se u njoj skriva jedna jedina pljesniva bobica, tada mikroskopske spore mogu lako i brzo kontaminirati ostatak. Uklonite je i bobičasto voće operite prije jela kako ne biste dodali više nepotrebne vlage.

I na kraju, ako u svom hladnjaku uočite bilo koje povrće, poput mrkve, mladog luka ili pastrnjaka, koje počinje izgledati kao da je počelo venuti, nema potrebe da ga bacite. Krivac tome bi mogla biti dehidracija. Podrežite vrhove i uronite ih u hladnu vodu. To bi trebalo "oživiti" povrće, piše Express.

