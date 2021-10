SoHo Sushi u hladnu sezonu ulazi s vrućim novitetima! Naime, gotovo dvije godine od otvorenja, popularni zagrebački sushi street food mijenja ime u SoHo sushi rolls & poké bowls, čime ujedno najavljuje i novi meni, koji je dobio uzbudljivi jesenski makeover. Kao što i sam naziv kaže, fokus je stavljen isključivo na sushi i poké , sjajan mix japanske i havajske kuhinje. Japanska i havajska kuhinja vrlo su komplementarne, sa sličnim namirnicama i iznimnom svježinom okusa, a posebno su omiljene kod ljubitelja zdravih zalogaja.

Poké je tradicionalno havajsko jelo, koje sve više osvaja Hrvatsku, i to s punim pravom. Predstavlja izvrsno osmišljenu kombinaciju sushi riže kao baze, sirove ribe, raznog povrća i umaka, serviran je u zdjelici, a nudi idealan omjer proteina, vitamina i laganih ugljikohidrata. Istovremeno lagan i zasitan, pun neočekivanih okusa i kombinacija, koji zajedno tvore onaj primamljivi umami okus. Poké je ujedno i savršena alternativa sushiju, a u SoHu dolazi u 4 različite varijacije. TUNA & AVOKADO (riža, tuna, mini rajčica, mango, baby špinat, edamame, šipak, đumbir, guacamole, ponzu umak), SALMON IN GREEN (riža, losos, mango, edamame, krastavac, đumbir, wasabi kikiriki, wakame salata i wasabi lime umak), SPICY CHICKEN (kvinoja, pileći file, mini rajčica, krastavac, coleslaw, guacamole, spicy nanchos, mladi luk i cream siracha) i TOFU TRENDY (kvinoja, tofu dimljeni, feta sir, baby špinat, jabuka, coleslaw, krutoni, fresh balsamico umak) nesumnjivo će postati ultimativni hit ove sezone među brojnim foodie-jima diljem metropole. Uz to, SoHo pruža svojim gostima mogućnost slaganja vlastite poké zdjelice, ovisno o njihovim preferencijama. Tek 5 jednostavnih koraka dovoljno je za stvaranje personalizirane poké zdjelice. Prvi korak je odabir proteina; losos, tuna, piletina ili tofu. Zatim se bira baza: riža ili kvinoja. Treći korak su razni prilozi, koji daju svježinu jelu, poput krastavca, manga, coleslaw, salate od alge, edamama, cikle, zelene jabuke ili mini rajčica. Četvrti korak je ključan, jer će on dati jelu zaokružen okus, a to je odabir umaka. Sve umake rade sami, a bilo da preferirate spicy, intenzivniji ili osvježavajući okus, naći ćete nešto za sebe; wasabi lime, creamy sriracha, fresh basil, ponzu lime i tasty truffle. Posljednji korak odnosi se na odabir dodataka, pomoću kojih će poké zdjelica dobiti onaj hrskavi finish, kao što su wasabi oraščići, šipak, guacamole, spicy nachos, đumbir, sezam, korijander, bademi i panko mrvice.

Sushi, kao nacionalno japansko jelo, odavno je prešlo granice svoje matične države, osvojivši tako i srca brojnih Hrvata. SoHo je svoj novi sushi meni podijelio u 4 kategorije: uramaki, hosomaki, futomaki i nigiri. Najveći izbor nudi uramaki, ukupno 13 različitih vrsta, koji podrazumijeva sushi rolicu gdje je riža izvana, a alga i punjene iznutra. Uramaki pruža mogućnost beskrajne mašte prilikom slaganja rolica, a to su sjajno iskoristili renomirani sushi chefovi Moto Mochizuki i Nikola Hulina, koji su osmislili fenomenalne kombinacije okusa, boja i mirisa. Tako su na novom meniju svoje mjesto, između ostalih, dobili SOHO SALMON, u kojem se najviše ističu losos i losos pastrva te slasni mango miso umak. Brancin je namirnica koja nije čest sastojak sushija, no u novom SoHo meniju on je glavna zvijezda osvježavajućeg SEABASS uramakija, uz sporedne uloge korijandera, iceberg salate, wasabi majoneze i yuzu sezama. Obožavatelji tune, inače broj jedan sushi sastojka u Japanu, mogu birati između dvije vrste uramakija - CRISPY DOUBLE TUNA, s odličnim dodatkom crispy luka, tempura mrvica i chilli majoneze te TUNA EBITEN – sočne i tople pohane rolice u tempura brašnu. Prilikom osmišljavanja novog jelovnika, SoHo je imao na umu i one koji vole piletinu, stoga se na njemu našao i CHICKEN CURRY – neobična varijanta s crispy piletinom, rikolom i mango curry umakom te aromatični CHICKEN TERIYAKI. Na jesenskom meniju su i dalje dobro poznati SoHo klasici, poput CALIFORNIA EBITEN, DRAGON i PHILADELPHIA.

Futomaki i hosomaki nazivi su za sushi rolice gdje je alga izvana, a riža i punjenje iznutra, s time da je futomaki veći i ima bogatije punjenje. Ukusni futomaki zalogaji dolaze u 2 oblika, kao hrskavi pohani s punjenjem od ebi kozice, krastavca, rikole, crispy luka, unagi umaka, tempure, panko mrvica i wasabi majoneze te u spicy tuna tartar verziji, koji je omotan u sojin papir umjesto alge. Hosomaki je idealan za djecu, a može se isprobati u 5 verzija, s lososom, tunom, brancinom, krastavcem i avokadom. Na sushi meniju tu su još 4 vrste nigirija, koji se najčešće konzumiraju u Japanu – jednostavna i klasična kombinacija riže i ribe.

Nadolazeći prohladni jesenski dani idealni su za uživanje u SoHo miso juhi koja je, uz sushi i poké, također pronašla svoje mjesto na novom meniju. U Japanu se ova juha konzumira redovito, i to s razlogom - ima razna ljekovita svojstva, sadrži žive enzime koji poboljšavaju probavu, reducira rizik od brojnih bolesti, a uz to pomlađuje i jača imunitet! A kako bi najbolje pripremili svoj organizam za obrok, SoHo od ove jeseni nudi i fini, zdravi zeleni čaj porijeklom iz Japana, koji će idealno poslužiti upravo kao 'aperitiv'. Tu su još i SoHo boxevi, dostupni isključivo putem Wolt aplikacije, idealni za uživanje s ekipom u kućnoj atmosferi - ukupno 7 različitih vrsta bit će neizostavan dodatak tulumima i filmskim večerima. Široka selekcija najfinijih SoHo sushija, bilo da preferirate losos, tunu ili kozice, svatko će pronaći nešto za svoje nepce.

Novi meni samo je početak uzbudljive nove sezone u SoHo sushi rolls & poké bowls! A što vas sve očekuje, možete provjeriti na adresi Palmotićeva 2.