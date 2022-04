S obzirom na to da je Veliki petak, kao jedini dan liturgijske godine u kojem je zapovijedani post i nemrs, ,mnogima postao povod za "riblju gozbu", pitali smo vas što mislite o tome.



Mišljenja su podijeljena, no svima je zajedničko jedno - ističu kako se prejedanje skupom ribom mogu priuštiti samo odabrani.

'Prvi koji hule su svećenici jer za tako nešto moraš imati budžet'

" Mislim da prvi koji hule Boga,i prejedaju se oborite ribe su svećenici. Jer za takvo što moraš imati poprilični budžet. " "Krivo! Skupom ribom se prejedaju samo bogataši! Mi ostali ne hulimo na Boga. Skromno i uz Božji blagoslov!", neku su od komentara. " Da samo je pitanje koji Hrvati si mogu priuštiti puno skupe ribe pa se prejedaju ???" !, nastavljaju drugi.

'Nesposoban uhljebarij '

Mnogi su bogate prozvali za licemjerstvo. "Nesposobni, bogati, kriminalni uhljebarij će se pogostiti skupim zubacem, listom, lososom, tunom itd. Ističući to onako egoistično da narod sazna što su jeli na Veliki Petak. Poslije Uskrsa zaboravljaju na Isusa i Boga i opet se pretvaraju u lihvarske zločince (nepoštene ovrhe, pranje novca, tajna javna nabava i dr.). Mi koji slavimo istinski Veliki Petak i Uskrs, jest ćemo koju skušu s dinstanim povrćem i pire krumpirom kao i s pohanom babuškom ili crvenperkom iz vlastitog ribnjaka a to zalijevati s 2 dcl tuduma (direktora), jer smo shvatili da je to tako jeftinije i zdravo. Sretan vam Uskrs pošteni narode!", opširan je jedan komentator, dok drugi tvrdi da je to stvar mode.

" Riba koju danas konzumiramo postala je (moda) na Veliki petak Mnogi katolici ne znaju značenje Velikog petka.Veliki petak je zapovijedani post i nemrs; nemrs ima značenje suzdržavanje od konzumacije mesa i mesnih prerađevina, post ima značenje jednom jesti u tijeku dana ali ne do sitosti"

"To je kao državni prosjek plače razni menedžeri 50.000 do 120.000 a radnika 3750 i evo dobrog prosjeka 7800 kuna. Tako je i s ribom jedni mogu kupiti tunu orade, bakalar škampe do radnik na minimalcu i umirovljenik girice i papaline i evo ti prosjeka "riba" za Veliki petak"

'Sigurno ne znaju što će od silnih penzija'

" Sigurno..ne znaju što će od silno velikih plaća i penzija.. pa se prejedu skupe ribe i napiju skupog vina na "Veliki Petak", ironična je jedna čitateljica.

Neke su pak isticali kako nije cijena ta koja određuje kvalitetu ni ribe, još manje vjere.

"Dobra riblja juha se može napraviti i od male ribe i lijepo pojest. Nekome možeš dati skupu ribu koja će ispasti lošija. Za mene nema razlika skupa i jeftina";

"Ništa u životu ne mora biti skupo da bi bilo dobro! A pogotovo kad je riječ o vjeri…bilo bi lijepo da si svatko može uopće kupiti ribu….ne samo za ove blagdane. Uostalom puno je zdravija od mesa. Međutim, dok god plaćamo političare da bi oni dobro i besplatno jeli mnogi će ostati bez ribe.

'Post je upravljanje duše nad tijelom'

Mnogi su problem sagledavali iz čisto vjerskog ugla.

"Mnogi ne razumiju što je post. Post je upravljanje dušom nad tijelom.nisam zato da se prejedemo dok postimo puno bolje bi bilo da taj visak podijelimo sirotinji to će biti uslišano.

To nije nikakav post za mene posti onaj tko je na kruhu i vodi a malo je takvih vjernika a grijeh ne ide u usta nego iz usta Pomanjkanje vjere i nauka crkve. Danas je strogi post. To je i za zdravlje dobro.

Jedan jedini dan u godini mogu ne jesti i ne piti da se i tako poklone žrtvi Gospodinovoj, i da mu tako pokažu svoju zahvalnost i poštovanje.

Naravno, bilo je i onih kojima je najveći problem bio spominjanje "ribe" i "gozbe" u istoj sintagmi. "Da je riba meso i vuk bi ronio", "Što bi se prejedali kad je skupa, a i začas si gladan"