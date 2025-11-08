Gosti će biti oduševljeni: Recept za focacciu sa sirom, pestom i salatom od rikule
Idealno za lagani ručak, večeru ili impresivno posluženje za goste – ovo jelo istovremeno grije i osvježava, savršeno balansirajući okuse i teksture
Miris svježe pečene focaccie jedan je od onih koji nepogrešivo prizivaju osjećaj doma i uživanja u jednostavnim, ali posebnim zalogajima. U ovoj varijanti donosimo recept koji spaja prozračnu focacciu s rastopljenim sirom, aromatičnim pestom od rikule i laganom salatom od iste te pikantne, svježe biljke. Idealno za lagani ručak, večeru ili impresivno posluženje za goste – ovo jelo istovremeno grije i osvježava, savršeno balansirajući okuse i teksture.
Recept za focacciu sa sirom, pestom od rikule i salatom od rikule
Sastojci:
- 500 g glatkog brašna
- 350 g vode
- 3 g suhog kvasca
- 50 ml maslinovog ulja
- 10 g sol
- 100 g pizza mix sira
Priprema:
- U brašno dodamo sol i promiješamo. U mlaku vodu dodamo suhi kvasac i pustimo da malo proradi.
- Kad nam kvasac proradi sve skupa spojimo i zamijesimo. Kad dobimo homogenu smjesu dodamo maslinovo ulje i umijesimo ga u tijesto, a zatim pustimo sat, dva na sobnoj temperaturi da se digne.
- Nakon dizanja, tijesto stavimo u nauljeni pleh i prstima raširimo do rubova. Tijesto pokrijemo folijom ili krpom i pustimo još sat vremena da se diže, a zatim ga preklapamo. Taj postupak ponovite 3 puta prije pečenja.
- Focacciu pečemo cca 25 min na 230°, zadnjih 10 minuta dodamo ribani pizza mix sir.
Pesto i salata od rikule
Sastojci:
- Rikula 100 g
- Listići bovidura 100 g
- Limun 1 kom
- Pinjoli 10 g
- Cherry rajčice 100 g
- Masline 50 g
- Maslinovo ulje 0,5 dcl
Priprema:
- U multipraktik stavimo rikolu, bovidur listiće, limunov sok, pinjole, sol, papar, maslinovo ulje i sve skupa dobro izmiksamo dok ne dobijemo željenu teksturu.
- U rikulu stavimo cherry rajčice, masline, listiće bovidur sira, malo maslinovog ulja, sol, papar i sve dobro promiješamo.
