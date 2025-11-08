Gosti će biti oduševljeni: Recept za focacciu sa sirom, pestom i salatom od rikule

Miris svježe pečene focaccie jedan je od onih koji nepogrešivo prizivaju osjećaj doma i uživanja u jednostavnim, ali posebnim zalogajima. U ovoj varijanti donosimo recept koji spaja prozračnu focacciu s rastopljenim sirom, aromatičnim pestom od rikule i laganom salatom od iste te pikantne, svježe biljke. Idealno za lagani ručak, večeru ili impresivno posluženje za goste – ovo jelo istovremeno grije i osvježava, savršeno balansirajući okuse i teksture.

Recept za focacciu sa sirom, pestom od rikule i salatom od rikule

Sastojci:

500 g glatkog brašna

350 g vode

3 g suhog kvasca

50 ml maslinovog ulja

10 g sol

100 g pizza mix sira

Priprema:

U brašno dodamo sol i promiješamo. U mlaku vodu dodamo suhi kvasac i pustimo da malo proradi. Kad nam kvasac proradi sve skupa spojimo i zamijesimo. Kad dobimo homogenu smjesu dodamo maslinovo ulje i umijesimo ga u tijesto, a zatim pustimo sat, dva na sobnoj temperaturi da se digne. Nakon dizanja, tijesto stavimo u nauljeni pleh i prstima raširimo do rubova. Tijesto pokrijemo folijom ili krpom i pustimo još sat vremena da se diže, a zatim ga preklapamo. Taj postupak ponovite 3 puta prije pečenja. Focacciu pečemo cca 25 min na 230°, zadnjih 10 minuta dodamo ribani pizza mix sir.

Pesto i salata od rikule

Sastojci:

Rikula 100 g

Listići bovidura 100 g

Limun 1 kom

Pinjoli 10 g

Cherry rajčice 100 g

Masline 50 g

Maslinovo ulje 0,5 dcl

Priprema:

U multipraktik stavimo rikolu, bovidur listiće, limunov sok, pinjole, sol, papar, maslinovo ulje i sve skupa dobro izmiksamo dok ne dobijemo željenu teksturu. U rikulu stavimo cherry rajčice, masline, listiće bovidur sira, malo maslinovog ulja, sol, papar i sve dobro promiješamo.

