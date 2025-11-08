FREEMAIL
MAGNET /

Gosti će biti oduševljeni: Recept za focacciu sa sirom, pestom i salatom od rikule

Gosti će biti oduševljeni: Recept za focacciu sa sirom, pestom i salatom od rikule
Foto: Magnet

Idealno za lagani ručak, večeru ili impresivno posluženje za goste – ovo jelo istovremeno grije i osvježava, savršeno balansirajući okuse i teksture

8.11.2025.
15:26
Dina Šiljeg
Magnet
Miris svježe pečene focaccie jedan je od onih koji nepogrešivo prizivaju osjećaj doma i uživanja u jednostavnim, ali posebnim zalogajima. U ovoj varijanti donosimo recept koji spaja prozračnu focacciu s rastopljenim sirom, aromatičnim pestom od rikule i laganom salatom od iste te pikantne, svježe biljke. Idealno za lagani ručak, večeru ili impresivno posluženje za goste – ovo jelo istovremeno grije i osvježava, savršeno balansirajući okuse i teksture.

Recept za focacciu sa sirom, pestom od rikule i salatom od rikule

Sastojci: 

  • 500 g glatkog brašna
  • 350 g vode
  • 3 g suhog kvasca
  • 50 ml maslinovog ulja
  • 10 g sol
  • 100 g pizza mix sira

Priprema: 

  1. U brašno dodamo sol i promiješamo. U mlaku vodu dodamo suhi kvasac i pustimo da malo proradi.
  2. Kad nam kvasac proradi sve skupa spojimo i zamijesimo. Kad dobimo homogenu smjesu dodamo maslinovo ulje i umijesimo ga u tijesto, a zatim pustimo sat, dva na sobnoj temperaturi da se digne.
  3. Nakon dizanja, tijesto stavimo u nauljeni pleh i prstima raširimo do rubova. Tijesto pokrijemo folijom ili krpom i pustimo još sat vremena da se diže, a zatim ga preklapamo. Taj postupak ponovite 3 puta prije pečenja.
  4. Focacciu pečemo cca 25 min na 230°, zadnjih 10 minuta dodamo ribani pizza mix sir.

Pesto i salata od rikule

Sastojci:

  • Rikula 100 g
  • Listići bovidura 100 g
  • Limun 1 kom
  • Pinjoli 10 g
  • Cherry rajčice 100 g
  • Masline 50 g
  • Maslinovo ulje 0,5 dcl

Priprema: 

  1. U multipraktik stavimo rikolu, bovidur listiće, limunov sok, pinjole, sol, papar, maslinovo ulje i sve skupa dobro izmiksamo dok ne dobijemo željenu teksturu.
  2. U rikulu stavimo cherry rajčice, masline, listiće bovidur sira, malo maslinovog ulja, sol, papar i sve dobro promiješamo.

