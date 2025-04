Poznati chef podijelio trik za rješenje najdosadnijeg problema u kuhinji

Slavni chef Gordon Ramsay objasnio je kako nasjeckati luk bez posjekotina na prstima i suza. Luk je svestrani sastojak koji se koristi u mnogim jelima, ali nije uvijek lako izaći na kraj s njime.

Naime, kada zarežete luk mogu vam poteći suze, a neki pri tom zadobiju i posjekotine. Luk sadrži spojeve u staničnoj stijenci koji su bezopasni kada se odvoje. Međutim, oni se pomiješaju kada se stanične stijenke razbiju rezanjem, što stvara štetne iritanse koji mogu ući u oči i izazvati suzenje.

No, Ramsay je u videu na Facebooku objasnio kako nasjeckati luk bez bez suza i posjekotina. On je opomenuo da se korijen tog povrća ne smije prvo odrezati i baciti.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"To je apsolutno ključno. Ostavite to tamo. Ako to odrežete, luk će početi 'krvariti' i brzo ćete početi plakati", rekao je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kako narezati luk bez suza

Ramsay je zatim pokazao kako brzo izrezati luk "bez viška otpada i muke". Najprije je prepolovio oguljeni luk zarezavši ga po sredini. "Režite prema naprijed. Neka težina noža odradi posao", objasnio je.

Zatim je pokazao tri prsta i rekao da se jedan stavi naprijed, a dva iza, te je ukazao na zglob prsta koji je naprijed. On će, naime, pomoći da ne dođe do posjekotina na prstima.

"Ovaj dio zgloba će voditi nož. Prstima na vrhu luka usmjerite nož prema korijenu i pokušajte doći što bliže korijenu. Napravite lijepe i duge poteze", objasnio je chef.

'Stvarno lijep i sitno nasjeckani luk'

Ramsay je zatim okrenuo luk. "Zabodite nož do pola u luk, lagano nagnite nož prema dolje" rekao je te je zarezao luk.

On je objasnio da luk treba držati "kao tenisku lopticu" te je nastavio demonstrirati kako ga sitno nasjeckati. Važno je da pustite da težina oštrice reže luk dok ne dođete do korijena, piše Lancashire Live.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ramsay je zatim okrenuo luk te ga je nastavio sjeckati pokretima gore-dolje sve dok oko preostalog korijena nije ostao mali komad luka. "Bez otpada - samo korijen. I imate stvarno lijep, sitno nasjeckani luk", istaknuo je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Popularnog britanskog kuhara možete pratiti u napetim i uzbudljivim emisijama showa Hell's Kitchen USA na Voyo.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Gastroenterolog: 'Rak debelog crijeva visoko je izlječiv, odgovor je u kolonoskopiji'