Pronašli ste jaje naborane ljuske? Ovo trebate znati prije nego što ga bacite

Jaja su jedna od najjednostavnijih i najsvestranijih namirnica u kuhinji. Dovoljno je razbiti ljusku i otvaraju se bezbrojne mogućnosti: možete ih ispeći na oko, pripremiti mekanu i kremastu kajganu u stilu Gordona Ramsayja, poširati za klasična jaja Benedict ili čak dodati malo javorovog sirupa za slatku verziju.

Iako je priprema uglavnom jednostavna, ponekad se u pakiranju može pronaći jaje s neobičnom, naboranom ljuskom koje izaziva sumnju.

Lindsey Chastain, osnivačica stranice The Waddle and Cluck, otkrila je za Food Republic da je uzrok naborane ljuske više povezan s kokoši nego sa samim jajetom.

Foto: Freepik

Zašto nastaje naborana ljuska?

"Naborana ljuska jajeta najčešće je posljedica faktora koji ometaju proces formiranja ljuske", objašnjava Chastain. Ljuska je posljednji sloj koji se razvija tijekom formiranja jajeta, a sastoji se od kalcijevog karbonata. Ako je taj proces na bilo koji način ubrzan, prekinut ili ako kokoš pati od nedostatka kalcija, ljuska se ne stigne pravilno formirati, što rezultira naboranim izgledom.

"Anomalije su uzrokovane niskom razinom kalcija, starošću kokoši, stresom ili nekom vrstom poremećaja u ciklusu nesenja, primjerice kada kokoš snese dva jaja odjednom ili snese jaje u neuobičajeno vrijeme", ističe stručnjakinja Chastain.

Foto: Freepik

Sigurnost takvih jaja za konzumaciju

Iako estetski nisu privlačna, naborana jaja su u većini slučajeva potpuno sigurna za konzumaciju. "Ljuska može biti deformirana, ali unutrašnjost je vjerojatno savršeno u redu", pojašnjava Lindsey.

Budući da se ljuska formira na samom kraju, ključni dijelovi poput žumanjka i bjelanjka već su se razvili i najčešće su potpuno zdravi.

Stoga, ako naiđete na naborano jaje, ne morate ga odmah baciti. Njegova unutrašnjost je vjerojatno jednako ukusna i hranjiva kao i kod jaja s glatkom ljuskom.

Znakovi upozorenja koje ne smijete zanemariti

Dok naborana ljuska sama po sebi nije znak kvarenja, postoje drugi pokazatelji na koje biste trebali obratiti pažnju kod svih jaja, bez obzira na njihov izgled.

1. Neugodan miris

"Bilo koje jaje, bez obzira na izgled ljuske, ne smije se koristiti ako ima neugodan miris", naglašava Lindsey Chastain.

Kao i kod većine kvarljivih namirnica, loš miris je pouzdan znak da nešto nije u redu. U slučaju jaja, jak miris sumpora je od plinova koje oslobađaju bakterije tijekom razgradnje unutrašnjosti jajeta.

2. Oštećena ili ljepljiva ljuska

Druge anomalije koje mogu ukazivati na problem uključuju pukotine, curenje ili ljepljivu površinu.

"Pripazite na pukotine koje se lako mogu utisnuti prstom ili ako je ljuska vlažna i ljepljiva", savjetuje Lindsey. Ljuska služi kao prirodna barijera koja štiti unutrašnjost od bakterija. Ako je oštećena, jaje postaje podložno kontaminaciji i bržem kvarenju.

3. Neobična težina

Ako primijetite da je jedno jaje u pakiranju osjetno lakše od ostalih, to može biti znak problema. "Moguće je da se žumanjak nije formirao ili je ljuska bila oštećena pa je sadržaj iscurio i osušio se", objašnjava stručnjakinja.

Foto: Freepik

Zlatno pravilo za provjeru svježine

Ako ste ikada u nedoumici oko kvalitete jajeta, postoji jednostavan trik. "Dobro je pravilo da svako sumnjivo ili deformirano jaje uvijek prvo razbijete u zasebnu malu posudu kako biste provjerili svježinu", savjetuje Lindsey. Na taj način, ako je jaje pokvareno, nećete uništiti cijelo jelo.

Znakovi kvarenja nakon razbijanja uključuju promjenu boje žumanjka ili vodenastu konzistenciju bjelanjka. Iako mnogi koriste test s potapanjem jajeta u vodu, on vam zapravo govori samo o starosti jajeta (veličini zračnog mjehura), a ne nužno i o tome je li pokvareno.

