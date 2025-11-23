Tajna je u tri neuobičajena sastojka: Pripremite goveđi gulaš po receptu poznate kuharice
Recept za goveđi gulaš slavne britanske kuharice predviđen je za šest osoba, što ga čini idealnim za obiteljski ručak. Priprema, od početka do posluživanja, traje manje od dva sata
Malo što pruža takvu utjehu i zadovoljstvo kao tanjur bogatog, toplog goveđeg gulaša. Iako postoje bezbrojne inačice ovog klasičnog jela, recept slavne britanske kuharice Mary Berry ističe se jednostavnošću i pametnom upotrebom sastojaka koje većina nas već ima u svojoj kuhinji.
Kako prenosi Express, ovaj recept donosi jelo koje grije dušu i tijelo, a posebne arome daju mu đumbir, paprika i hren. Iz BBC Fooda poručuju: "Ovo je izvrstan gulaš koji se savršeno slaže s gratiniranim krumpirom i zelenim povrćem."
Recept je predviđen za šest osoba, što ga čini idealnim za obiteljski ručak, a cijela priprema, od početka do posluživanja, traje manje od dva sata. Trebat će vam vatrostalna posuda zapremnine oko dvije litre, pogodna za kuhanje na ploči i u pećnici, jer postupak uključuje prženje mesa na štednjaku prije dugog i polaganog kuhanja u pećnici.
Recept za goveđi gulaš
Sastojci:
- Goveđe meso za gulaš
- Ulje
- Maslac
- Poriluk
- Mljeveni đumbir
- Slatka paprika
- Brašno
- Goveđi temeljac
- Worcestershire umak
- Sol
- Svježe mljeveni papar
- Celer
- Vrhnje s hrenom
- Svježi peršin
Priprema:
- Prženje mesa: Zagrijte ulje u velikoj vatrostalnoj posudi. Meso pržite na jakoj vatri sa svih strana dok ne dobije lijepu smeđu boju. Izvadite ga šupljikavom žlicom i stavite sa strane. U međuvremenu, zagrijte pećnicu na 160 °C (ili 140 °C s ventilatorom).
- Priprema umaka: U istu posudu u kojoj se pržilo meso dodajte maslac i poriluk. Dinstajte nekoliko minuta, a zatim pospite đumbirom, paprikom i brašnom. Miješajte i kuhajte još jednu minutu.
- Povezivanje sastojaka: Postupno ulijevajte temeljac i pustite da zavrije, neprestano miješajući dok se umak ne zgusne. Dodajte Worcestershire umak te obilno začinite solju i paprom.
- Krčkanje i pečenje: Vratite meso u posudu, pustite da sve zajedno proključa, poklopite i kuhajte na laganoj vatri nekoliko minuta. Nakon toga, prebacite posudu u prethodno zagrijanu pećnicu i pecite otprilike sat i 45 minuta do dva sata.
- Završni koraci: Nakon što je meso omekšalo, u gulaš umiješajte celer. Vratite posudu na štednjak i pustite da ponovno zavrije nekoliko minuta, a zatim je vratite u pećnicu na još otprilike 30 minuta, dok i meso i celer ne budu potpuno mekani. Prije samog posluživanja, u gulaš umiješajte vrhnje s hrenom, pospite svježim peršinom i odmah poslužite.
Savjet za posluživanje
Ovaj bogati i aromatični gulaš najbolje je poslužiti topao, uz kremasti gratinirani krumpir (dauphinoise) i kuhano zeleno povrće poput mahuna ili brokule, što će zaokružiti ovaj savršeni obiteljski obrok.
POGLEDAJTE GALERIJU
POGLEDAJTE VIDEO Raj za ljubitelje bogatih okusa: Sendvič sa sirom, avokadom, lososom, salatom i poširanim jajem