Tajna je u tri neuobičajena sastojka: Pripremite goveđi gulaš po receptu poznate kuharice

Malo što pruža takvu utjehu i zadovoljstvo kao tanjur bogatog, toplog goveđeg gulaša. Iako postoje bezbrojne inačice ovog klasičnog jela, recept slavne britanske kuharice Mary Berry ističe se jednostavnošću i pametnom upotrebom sastojaka koje većina nas već ima u svojoj kuhinji.

Kako prenosi Express, ovaj recept donosi jelo koje grije dušu i tijelo, a posebne arome daju mu đumbir, paprika i hren. Iz BBC Fooda poručuju: "Ovo je izvrstan gulaš koji se savršeno slaže s gratiniranim krumpirom i zelenim povrćem."

Recept je predviđen za šest osoba, što ga čini idealnim za obiteljski ručak, a cijela priprema, od početka do posluživanja, traje manje od dva sata. Trebat će vam vatrostalna posuda zapremnine oko dvije litre, pogodna za kuhanje na ploči i u pećnici, jer postupak uključuje prženje mesa na štednjaku prije dugog i polaganog kuhanja u pećnici.

Recept za goveđi gulaš

Sastojci:

Goveđe meso za gulaš

Ulje

Maslac

Poriluk

Mljeveni đumbir

Slatka paprika

Brašno

Goveđi temeljac

Worcestershire umak

Sol

Svježe mljeveni papar

Celer

Vrhnje s hrenom

Svježi peršin

Priprema:

Prženje mesa: Zagrijte ulje u velikoj vatrostalnoj posudi. Meso pržite na jakoj vatri sa svih strana dok ne dobije lijepu smeđu boju. Izvadite ga šupljikavom žlicom i stavite sa strane. U međuvremenu, zagrijte pećnicu na 160 °C (ili 140 °C s ventilatorom). Priprema umaka: U istu posudu u kojoj se pržilo meso dodajte maslac i poriluk. Dinstajte nekoliko minuta, a zatim pospite đumbirom, paprikom i brašnom. Miješajte i kuhajte još jednu minutu. Povezivanje sastojaka: Postupno ulijevajte temeljac i pustite da zavrije, neprestano miješajući dok se umak ne zgusne. Dodajte Worcestershire umak te obilno začinite solju i paprom. Krčkanje i pečenje: Vratite meso u posudu, pustite da sve zajedno proključa, poklopite i kuhajte na laganoj vatri nekoliko minuta. Nakon toga, prebacite posudu u prethodno zagrijanu pećnicu i pecite otprilike sat i 45 minuta do dva sata. Završni koraci: Nakon što je meso omekšalo, u gulaš umiješajte celer. Vratite posudu na štednjak i pustite da ponovno zavrije nekoliko minuta, a zatim je vratite u pećnicu na još otprilike 30 minuta, dok i meso i celer ne budu potpuno mekani. Prije samog posluživanja, u gulaš umiješajte vrhnje s hrenom, pospite svježim peršinom i odmah poslužite.

Savjet za posluživanje

Ovaj bogati i aromatični gulaš najbolje je poslužiti topao, uz kremasti gratinirani krumpir (dauphinoise) i kuhano zeleno povrće poput mahuna ili brokule, što će zaokružiti ovaj savršeni obiteljski obrok.

