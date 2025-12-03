Poznati chef otkriva tajnu savršeno sočne pečene piletine: Ključ je u zaboravljenoj tehnici

Vrhunski chef Raymond Blanc (76) podijelio je kulinarski trik iz svog djetinjstva u ruralnoj istočnoj Francuskoj koji jamči da blagdansko pečenje nikada više neće biti suho. Prema Expressu, njegova tehnika, poznata kao polijevanje pečenja, mogla bi biti upravo ono što vam nedostaje.

Blanc se prisjetio kako je u vrijeme njegova odrastanja pečena piletina bila prava rijetkost i posebna poslastica, dok je danas na stolovima prisutna više puta tjedno. No, unatoč učestalosti pripreme, mnogi kuhari amateri i dalje se bore s istim problemom – suhim i žilavim mesom.

Foto: Pexels

Zašto piletina postaje suha?

"Pomislili biste da nas je česta konzumacija učinila stručnjacima za pripremu piletine, ali nažalost, prečesto viđam rezultate koji su suhi i tvrdi", izjavio je Blanc.

Ključ uspjeha leži u procesu odmaranja mesa, tijekom kojeg piletina nastavlja termičku obradu do postizanja savršene temperature. Blanc ističe kako je to puno bolja opcija od ostavljanja mesa u pećnici dok se potpuno ne ispeče jer se u tom slučaju unutar 20 minuta meso često presuši i izgubi teksturu.

Tehnika polijevanja odnosi se na prelijevanje mesa vrućom masnoćom i sokovima tijekom samog pečenja. Ovaj postupak postiže tri ključne stvari:

Sprječava isušivanje mesa.

Pomaže u ravnomjernom tamnjenju kože jer masnoća djeluje kao dobar vodič topline.

Stvara fantastičnu hrskavu koricu premazivanjem mesa sokovima koje je ispustilo.

Foto: Pexels

Recept za sočnu pečenu piletinu

Za ovaj recept preporučuje se korištenje piletine iz slobodnog ili organskog uzgoja radi boljeg okusa i teksture.

Sastojci:

1 cijelo pile (slobodni uzgoj/organsko), krilca narezana na komade od 1 cm

2 žlice maslaca (neslanog, omekšalog)

Morska sol i svježe mljeveni crni papar

200 ml vode

Priprema:

Zagrijte pećnicu na 230 stupnjeva Celzija. Na dno posude za pečenje rasporedite narezane kosti krilaca, a piletinu postavite u sredinu. Pomoću kulinarskog kista ravnomjerno premažite maslac po piletini te je obilno začinite morskom soli i svježe mljevenim crnim paprom. Pecite piletinu u zagrijanoj pećnici 20 minuta kako bi dobila boju. Zatim je polijte sokovima iz posude, smanjite temperaturu pećnice na 150 stupnjeva Celzija i pecite dodatnih 20 do 25 minuta, uz povremeno polijevanje masnoćom. Piletina bi trebala biti zlatno-smeđa. Probušite zabatak - ako sokovi koji izlaze budu bistri, meso je pečeno. Izvadite piletinu na pladanj za posluživanje, a zatim je vratite u isključenu pećnicu. Ostavite vrata pećnice lagano odškrinuta i pustite meso da "odmori" 15 minuta prije rezanja.

Priprema umaka

Dok se meso odmara, ocijedite višak masnoće iz posude za pečenje. Posudu stavite na štednjak na jaku vatru, ulijte vodu i ostružite karamelizirane sokove koji su se zalijepili za dno. Tekućinu i narezana krilca prebacite u manji lonac i kuhajte na laganoj vatri 10 minuta, uklanjajući višak masnoće ako je potrebno. Procijedite umak, kušajte i po potrebi dodatno začinite. Ako želite gušći umak, možete ga povezati s četvrtinom žličice škrobnog brašna (aru prah, kukuruzni ili krumpirov škrob) razmućenog u 15 ml hladne vode.

