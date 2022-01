Iako će većina pizza iz dostave na vaša vrata stići već narezana, često otkrijemo da još uvijek moramo malo povući kako bismo odvojili kriške. A oni koji imaju kuhinjski pribor za to, možda bi trebali razmisliti.

Ispostavilo se da smo zapravo pogrešno rezali pizzu te da uopće nema potrebe da se zafrkavamo s rezačem za pizzu, nožem ili čak škarama. Ako danas planirate naručiti pizzu, možda ćete htjeti prvo naučiti kako da je narežete.

Alat ponekad dolazi s kutijom za dostavu

Jedan korisnik TikToka i fanatik hrane, "eatmorebmore" iz Baltimorea pokazao je neobičan trik u videu s natpisom "Pizza hack". On, naime, odvaja kriške pizze nečim što nalikuje na mali bijeli stol.

Vjeruje se da je ovaj mali bijeli "stolić", koji često dolazi u vašoj kutiji za pizzu ovdje kako bi spriječio da se pizza zalijepi za vrh kutije. Ali ovaj TikTok fanatik otkrio je da se on zapravo može koristiti za rezanje vaše pizze - jednostavno je, bez muke i ne zahtijeva pranje. Što više možete poželjeti?!

"Koliko ste imali godina kada ste saznali što radi ovaj mali alat u kutiji za pizzu?", upitao je autor u videu. Mnogi korisnici TikToka nisu znali da se misteriozni "stolić" može koristiti za rezanje pizze i to su izrazili u komentarima.

Neki su skeptični: 'To nije njegova namjena'

"Upravo sam to naučio", "Zapravo sam otkrio koja je njegova svrha… Osjećam se kao Bog", pišu oduševljeni tiktokeri.

Objava je u samo pet dana prikupila nevjerojatnih 1,7 milijuna pregleda. Također, ima 23.500 lajkova, 3000 komentara i čak 3752 dijeljenja. Međutim, bilo je mnogo korisnika TikToka koji nisu oduševljeni idejom korištenja malog alata za rezanje pizze.

Jedna osoba je rekla: "Taj stolić nije predviđen za to. To je kako bi se spriječilo da vrh kutije zgnječi pizzu." Drugi je dodao: "To je zato da se sir ne zalijepi za kutiju s pizzom." Treći je komentirao: "Ali nije za to… lol." Jedan korisnik je čak rekao: "Nikad u životu nisam vidio ovu stvar."