Svi vole pizzu uz neko gazirano piće, ali je li to zdravo? Neke popularne kombinacije hrane nisu tako dobre za naš trbuh. Postoje određene kombinacije jela koje moramo izbjegavati, a stručnjaci imaju dobro objašnjenje za to.

Stručnjaci iz Prepped Pots powered by MuscleFood kažu da se različite namirnice probavljaju u različito vrijeme pa je najbolje kombinirati one u sličnom vremenu kako biste izbjegli nelagodu i preopterećenje probavnog sustava. Namirnice također imaju različite razine pH, a one s nižim vrijednostima smatraju se kiselima, poput žitarica, jaja, mesa i gaziranih pića.

One s višim pH razinama su alkalne, a uključuju voće i povrće. Kada se hrana s različitim pH razinama konzumira zajedno, tijelo ne može pravilno probavljati nijednu od njih, što može dovesti do nadutosti i plinova za one s posebno osjetljivim želucem.

Ashley Tosh, stručnjakinja za zdravlje i prehranu u Prepped Pots, rekla je: "Kada kombinirate hranu, želite promatrati dvije ključne značajke - koliko im je vremena potrebno za probavu i njihovu pH razinu. Opće pravilo je da se držite hrane sa sličnim vremenom probavljanja i sličnim pH razinama kako biste želucu dali najbolju priliku za učinkovito probavljanje obroka. Ne samo da kombiniranje pogrešne hrane dovodi do neugodne nadutosti, nego i sprječava vaše tijelo da izvuče maksimum iz obroka. Na primjer, ispijanje kave ili čaja uz jaja zapravo može spriječiti količinu željeza koju tijelo apsorbira."

Zatim je dodala: "Ova klasična kombinacija može imati negativan utjecaj na vaš želudac. Rafinirani ugljikohidrati u pizzi u kombinaciji s dodanim šećerima u gaziranim pićima, mogu uzrokovati dramatičan porast razine šećera u krvi. Pizza je također masna hrana i kada se pomiješa s gaziranim pićima može biti teška za probavni sustav i dovesti do neugodnog osjećaja sitosti i nadutosti."

Voće i žitarice

Za one s osjetljivim želucem, kombinacija voća i žitarica može biti loša ideja zbog razlike u vremenu probavljanja. Želudac lako probavlja voće, dok žitaricama obično treba više vremena. Konzumiranje ove hrane zajedno može uzrokovati nelagodu.

Kava i hrana bogata željezom

Ako ujutro popijete šalicu kave uz jaja, ometate apsorbiranje željeza u tijelu. Kava i čaj sadrže svojstva koja sprječavaju apsorpciju željeza u tijelu, što znači da nećete dobiti sve dobrobiti od svog obroka. Preskočite čaj i kavu i pričekajte barem sat vremena prije nego što ih popijete nakon obroka bogatog željezom.

Jaja i meso

Spajanje jaja s mesom poput kobasica može biti teško za probavni sustav. Jaja i meso sadrže visoke razine proteina, što može preopteretiti tijelo proteinima i stvoriti neugodan osjećaj.

Jogurt i voće

Iako zvuči kao zdrava kombinacija, jogurt se smatra alkalnim, dok su borovnice i jagode kisele. Još uvijek možete uživati ​​u zdjelici jogurta s voćem kao ukusnom doručku, ali pokušajte se odlučiti za alkalno voće poput malina i banana, piše Republika.

