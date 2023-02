Iako peršin religiozno stavljamo u juhu, jedemo ga uz ribu, posipamo po rižotu i pritom vjerujemo da se hranimo vitaminom C i željezom, napisano je tisuću članaka o njegovom antioksidativnom djelovanju i tome da je eliksir za bubrege, ali sad je proglašen otrovnim od strane njemačkog botaničkog vrta Wandsbek.

Koji dio je najotrovniji?

U cvjetovima peršina postoje sjemenke, koje sadrže peršinovo ulje, a ono u sebi ima Apiol I Miristicin. Apiol se u povijesti koristio u abortivne svrhe, a u velikim je količinama kancerogen.

Miristicin može utjecati na središnji živčani sustav, ali peršin možete nastaviti jesti mirne duše jer da biste se otrovali morali biste jesti cvjetove i to u ogromnim količinama, piše Danas.hr.

Nutricionist za RTL Direkt

RTL Direkt je pitao nutricionista Branimira Dolibašića za objašnjenje: "Teško da mogu pronaći u njegovim spojevima razloga da ga stavimo na vrh, na top listu najotrovnijih. On može biti štetan. Ljudi koji piju lijekove koji služe za razrjeđivanje krvi i budući da sadrže iznimno visoku količinu vitamina K koji može biti u neželjenoj interakciji s takvim lijekovima vrijedi biti oprezan. Ali kad dugoročno gledamo njegovu korist svježi list peršina je fenomenalan izvor vitamina C, on je dobar za oči jer sadrži karatonaide i unutra su još dva pigmenta koji su jako korisni za zdravlje oka."