Britanac s Reddita, Daniel Djamal, podijelio je na društvenoj mreži neugodno iskustvo koje je doživio prilikom "pokušaja" naručivanja pizze iz poznatog lanca brze hrane, a njegova objava ubrzo je postala viralna. Jasno je i zašto.

Naime, Daniel je ispričao kako je dostavljaču, u trenutku vađenja hrane, pizza iskliznula iz torbe u kojoj ju je nosio, a on ju je potom počeo rukama vaditi van.

Dostavljač mu je uručio praznu kutiju, a zatim je golim rukama jednu po jednu krišku vadio iz torbe i stavljao ih natrag u kutiju.

"Znao sam da to nije u redu i pitao sam dostavljača očekuje li zaista da to pojedem, a on je slegnuo ramenima i rekao da moram vidjeti s firmom. Nazvao sam ih, ali oni su okrivili dostavljača", rekao je za Newsweek.

Daniel je naveo i kako je kontaktirao dostavljačku službu koja mu je nadoknadila troškove hrane, no ne i dostave, a pizzu je, nerazmišljajući, bacio u smeće.

Njegova objava na Redditu skupila je više od 25 tisuća glasova i preko 900 komentara, od kojih su se mnogi složili da bi i oni bacili hranu u smeće ukoliko bi im se dogodilo isto razočaranje.

"Dostavne službe su postale kao lutrija, nikad ne znaš što te čeka", "Pizza je i spaljena osim što je u komadima", "Je li iz džepa izvukao krumpiriće?", šaljivo je pitao jedan korisnik.

