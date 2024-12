Maslinovo ulje može vam produljiti život na četiri načina: Dobrobiti su impresivne

Maslinovo ulje jedno je od omiljenih u našoj kulinarskoj tradiciji. Dodaje se u juhe, s njim se začinjavaju salate ili riba pečena na roštilju. No maslinovo ulje je više od same marinade ili preljeva, ono vrvi vitalnim nutrijentima i spojevima. Zapravo, u umjerenim količinama (otprilike jedna žlica ulja), maslinovo ulje jedan je od temeljnih sastojaka planova zdrave prehrane poput mediteranske, a općenito se smatra jednom od najboljih namirnica za dugovječnost. Dijetetičari ističu zdravstvene dobrobiti maslinovog ulja, od njegovih protuupalnih svojstava do masnoća koje pomažu zdravlju srca. Što to maslinovo ulje čini supernamirnicom?

Zdravstvene prednosti maslinovog ulja

Maslinovo ulje može se pohvaliti bezbrojnim blagodatima za zdravlje.

Maslinovo ulje puno je antioksidansa

Dodavanje maslinovog ulja hrani ukusan je način da unesete antioksidanse. Sadrži flavonoide, oleuropeine i hidroksitirozole, što je sve zajedno poznato pod nazivom fenolni spojevi, kaže dijetetičarka Maddie Pasquariello. ''Antioksidansi su snažan dio tjelesnog obrambenog sustava, pomažu neutralizirati slobodne radikale i štite vaše stanice od oštećenja'', objašnjava Pasquariello. Slobodni radikali su molekule koje, kada su prisutne u visokim razinama, mogu dovesti do oksidativnog stresa, glavnog čimbenika u razvoju kroničnih bolesti poput raka i dijabetesa tipa 2. Prehrana bogata antioksidansima je način da zaštitite organizam od utjecaja oksidativnog stresa.

Maslinovo ulje pomaže smanjiti upale

I dok se fenolni spojevi u maslinovom ulju bore protiv oksidativnog stresa također smanjuju upale, jer oksidativni stres može uzrokovati upale i obrnuto, objašnjava Pasquariello. ''Maslinovo ulje, točnije ekstradjevičansko maslinovo ulje, također sadrži nezasićene masne kiseline koje smanjuju upalu'', dodaje. To je zato što se ekstradjevičanska maslinova ulja podvrgavaju minimalnoj obradi, rafiniranju ili pročišćavanju.

Foto: Pexels

Glavna masnoća u maslinovom ulju je oleinska kiselina, koja inhibira citokine (proteine ​​koji pokreću upalu u tijelu) i suzbija stres koji aktivira proupalne spojeve. Ovi protuupalni učinci su ''vrijedni pažnje za cjelokupno zdravlje jer je upala povezana s mnogim kroničnim bolestima, poput dijabetesa, bolesti srca i pretilosti'', kaže dijetetičarka Kristen Carli, a prenosi Real Simple.

Maslinovo ulje sadrži zdrave masti koje snižavaju kolesterol u krvi

Kada se koristi umjesto zasićenih masti maslinovo ulje može pomoći u održavanju kolesterola u krvi pod kontrolom. ''Jednostavno unošenje više maslinovog ulja u prehranu neće nužno smanjiti kolesterol, ali ako već konzumirate hranu bogatu zasićenim masnim kiselinama, zamjena s nezasićenim masnim kiselinama koje se nalaze u maslinovom ulju dobar je početak'', kaže Pasquariello. (Također je vrijedno napomenuti da se upravljanje kolesterolom putem hrane proteže dalje od prelaska na maslinovo ulje, jer su namirnice poput povrća i nemasnih proteina jednako učinkovite.)

Dobrobit maslinovog ulja u snižavanju kolesterola je impresivna. Nezasićene masti u maslinovom ulju mogu sniziti LDL ("loš") kolesterol te poboljšati HDL ("dobar") kolesterol, objašnjava Pasquariello. Ovo je ključno jer je visok kolesterol glavni čimbenik rizika za srčane bolesti, ali zamjena zasićenih masnoća, koje se nalaze u hrani životinjskog podrijetla, s maslinovim uljem može pomoći u smanjenju rizika.

Maslinovo ulje podržava rad imunološkog sustava

Zahvaljujući visokoj razini fenolnih spojeva, maslinovo ulje je izvrsna namirnica za jak, zdrav imunološki sustav. Fenolni spojevi podržavaju proizvodnju bijelih krvnih stanica, imunoloških stanica koje pomažu u kontroli upala u tijelu, napominje Carli. Te su stanice također odgovorne za čišćenje i borbu protiv klica koje uzrokuju bolesti, čime vas dodatno čine zdravijima. Osim toga, maslinovo ulje izvrstan je izvor vitamina E, esencijalnog nutrijenta i antioksidansa koji podržava i poboljšava imunološku funkciju.

