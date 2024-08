Iskažite se u krevetu: Kad padne libido, ovih 8 namirnica diže ga iz mrtvih

Istraživanjem iz 2016. koje je proveo American Journal of Clinical Nutrition dokazano je da kvercetin može uspješno sniziti krvni tlak u dozama većim od 500 miligrama dnevno. Naime, visoki krvni tlak može dovesti do erektilne disfunkcije jer oštećenje krvnih žila otežava dotok krvi u genitalije, a istim je istraživanjem dokazano i da je 14 % muškaraca koji su unosili veće količine voća, smanjili rizik od erektilne disfunkcije. To može biti zbog sadržaja flavonoida. Kod žena visoki krvni tlak može dovesti do nižeg libida i manjeg zanimanja za intimne odnose, osobito ako visok krvni tlak uzrokuje umor.