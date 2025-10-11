Idealno za hladne dane: Krem juha od cvjetače s hrskavim iznenađenjima

Baršunasta i bogata krem juha od cvjetače savršena je za hladnije dane ili kada vam treba nešto hranljivo, a lagano. Baza od kuhane cvjetače, uz dodatak aromatičnih začina i biljnog temeljca, blendana do savršene glatkoće, stvara finu, kremastu teksturu.

Na vrhu se nalazi pečena cvjetača, koja svojim lagano karameliziranim rubovima dodaje intenzitet okusa. Hrskave prokulice, pečene do zlatno-smeđe boje, unose blagu gorčinu, dok tofu, nježno pečen ili lagano mariniran, obogaćuje jelo biljnim proteinima i zaokružuje cijeli obrok.

Svaka žlica nudi skladan i zasitan obrok – potpuno biljni, bez glutena i savršen za sve koji traže nešto zdravo, ali i gurmanski vrhunski izbalansirano.

Recept za krem juhu od cvjetače s pečenom cvjetačom, tofuom i prokulicama

Sastojci:

Cvjetača 1 kom

Maslac 20 g

Ljutika 4 kom

Tofu 100 g

Prokulice 50 g

Vrhnje za kuhanje 2 dcl

Priprema:

Cvjetaču očistimo i odvojimo jedan dio za pečenje, a ostatak narežemo na male komadiće da nam se prije skuha.

Ljutiku narežemo na tanke ploškice i karameliziramo na maslacu. Kad smo ljutiku karamelizirali dodamo narezanu cvjetaču i sotiramo je na luku nekoliko minuta, a zatim podlijemo vodom, začinimo i pustimo da kuha dvadesetak minuta. Zadnjih 10 minuta dodamo vrhnje za kuhanje pa juhu dobro izblendamo.

Tofu narežemo na kockice, prokulice narežemo na tanke šnite, dodamo odvojenu cvjetaču i sve skupa mariniramo sa maslinovim uljem, soli, paprom, te stavimo u pećnicu dvadesetak minuta dok se lagano ne zapeče.

Sve skupa serviramo u duboki tanjur ili zdjelu.

