Opet je buknula žustra rasprava: Pitali smo vas 'stavljate li jabuku u francusku salatu?'

U blagdansko vrijeme svake je godine posebno aktualno pitanje svih pitanja "stavlja li se jabuka u francusku salatu?". Iako se neki zgražaju nad time, drugi, pak, to voće rado stavljaju u ovaj omiljeni blagdanski prilog jelima.

Jabuka se u francusku salatu stavlja jer joj daje laganu svježinu, slatkoću i sočnost. Ako se stavlja, najčešće se koristi kisela jabuka, npr. granny smith, sitno nasjeckana ili naribana, i dodaje se pred kraj da ne pusti previše soka.

Na Facebook profilu RTL-ovog portala Net.hr pitali smo vas "Stavljate li jabuku u francusku salatu?", a odgovori su opet bili poprilično šaroliki.

"Da, granny smith jabuke. Najbolje ikada! Iako kažu da je to ruska salata onda. Stavim ju i u hladnu pastu i običnu zelenu salatu", glasio je prvi komentar.

"Da, samo jabuku i stavljam i malo majoneze i to je to", otkrio je jedan čitatelj.

"Da, stavljam jabuku", napisala je čitateljica.

Francuska salata s kukuruzom šećercem?

Uskoro su se u odjeljku komentara javili čitatelji koji ne stavljaju jabuku u francusku salatu.

"Ne, volim klasiku", napisala je jedna čitateljica, a druga se nadovezala: "Nikada!".

"Kakvu jabuku?! Ne ide nikakva jabuka", glasi jedan od komentara.

"Ja ne stavljam ni jaja ni jabuku. Volim dodati uz povrtni miks za francusku, nasjeckane kisele krastavce, kukuruz šećerac iz konzerve i majonezu", otkrila je treća čitateljica.

"U to što mi zovemo francuskom salatom volim staviti kukuruz šećerac, dio majoneze zamijenim vrhnjem da bude laganija", istaknula je jedna od čitateljica.

"Da stavljam jabuku, jer se meni tako sviđa, a zove li se ona francuska, ruska, engleska ili bilo kako nije me briga. Ja volim tako", napisala je druga.

Francuska salata ustvari nije francuska

Jedan je čitatelj istaknuo da se, ustvari, ne radi o originalnoj francuskoj salati, već jednoj od njenih inačica.

"Za sve koji dvoume, francuska je samo po nazivu i nekim sličnostima. Radi se o receptu koji je kod nas formiran u nekom vremenu i kada je dobio perfekciju takav se ustalio dugo vremena. Bazira se na okruglim mjerama namirnica, tipa boca krastavaca, boca majoneze, konzerva graška, pola tuceta jaja, par mrkvi itd", objasnio je.

"Svatko pravi na svoj način, ali u original ne ide jabuka", kaže jedna čitateljica.

"U originalni recept ide jabuka, dakle da", istaknula je druga.

"Ja ne stavljam, svatko radi sebi po volji i dodaje što mu paše... A opet kao svake godine, kada sam teti ponudila francusku, humoristično je rekla, 'nama koji živimo u Francuskoj to nije francusko'. Oni imaju neku svoju francusku salatu koju ja osobno obožavam", otkrila je jedna od čitateljica.

