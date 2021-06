Gordon Ramsay toliko je oduševljen hrvatskom kuhinjom da joj je osim epizode svog novog šoa posvetio i klip na svom kanalu. Hrvatsku je posjetio prošlog ljeta snimajući serijal za National Geographic, a snimka gastroekspedicije u Istri emitirana je tijekom vikenda. Ramsay je otkrivao lokalne delicije Istre, od tartufa do crnog rižota, a snage je odmjerio i s našim chefom Davidom Skokom.

No prava zabava je krenula , otkriva škotski kuhar, kada su se ugasile kamere. Tartufe koje je sam „ulovio“, iskoristio je za nenadmašni doručak s kajganom i sendvičima.

„Kažu da su talijanski tartufi najbolji, ali kažem vam, neki od najboljih tartufa su u Hrvatskoj“, ističe u videu kojeg je objavio na svom Youtube kanalu.

Upravo je to ono što ga je naviše zadivilo u Istri – lokalne namirnice kakvih, kaže, nema nigdje na svijetu. A kada on hvali, to ima priličnu težinu.

„Radio sam kajganu i prije, ali nikada s takvom nevjerojatnom raskoši prekrasnih tartufa. Namirnice ovdje su najbolje na svijetu. Ne samo da imaju nevjerojatne tartufe nego i genijalne kozje sireve. Čudesno“, poručuje glasoviti kuhar.