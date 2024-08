Kupio domaće maslinovo ulje pa razvezao jezik: 'Takvi su vam ljudi u Hrvatskoj'

Britanac, koji tri godine živi u Hrvatskoj, podijelio je snimku na svom TikTok profilu u kojoj je objasnio kakvi ljudi su Hrvati. Naime, muškarac je kupio od jednog čovjeka blizu Benkovca, šest litara maslinovog ulja, a potez Hrvata ga je ugodno iznenadio.

"Brate, vidi ovo, šest litara maslinovog ulja. Ovo je od čovjeka koji mi prodaje litru po 15 eura. Vidi što mi je dao besplatno, kao poklon. Uvijek mi nešto daje", rekao je Britanac te je zatim pokazao na vrećicu punu crvenog luka i tri boce crnog i bijelog vina.

Platio litru maslinovog ulja 15 eura

"To je on dao, i nisam završio, vidi ovo", dodao je i pokazao na treću vrećicu s bijelim grožđem, šljivama i breskvama. "Super, sve domaće. Koliko su dobri ljudi u Hrvatskoj", poručio je.

Kada su Hrvati vidjeli video, pohrlili su komentirati: "Takvi smo mi ljudi u Hrvatskoj, darežljivi, dobri i ljubazni."

"To je naš svijet!", "Domaće je domaće", "To je odlična cijena za maslinovo ulje, a uz poklone, i više nego dobra", "Najbolja i najljepša zemlja na svijetu! Tko to razumije je naš, bez obzira na porijeklo i nacionalnost", glasili su ostali komentari.

Foto: TikTok

Ostali su bili oduševljeni njegovim znanjem hrvatskog jezika: "Tvoj hrvatski je jako dobar. Super pričaš."

No, ostali su mu ukazali na realnu situaciju cijena u Hrvatskoj.

"Nije to ništa besplatno. Sve si ti to platio i to dobro", "Sve si ti to platio, rođo", "15 eura litra, Europa, brate", "Eh, moj brate, dobro si prošao", "Litra po 15 eura je previše. Za što koristiš to ulje?", "Dobrodošao u Hrvatsku. Šest litara u plastiku od pet litara. Super si prošao", komentirali su drugi, a on im je odgovorio: " "Kupio sam blizu Benkovca, ne možeš niže od 15. Nisu imali masline ove godine."

