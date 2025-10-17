Komet Lemmon juri prema Zemlji: Spektakl vidljiv golim okom neće se ponoviti tisuću godina

Ljubitelji noćnog neba imaju jedinstvenu priliku svjedočiti rijetkom nebeskom spektaklu koji se neće ponoviti više od tisuću godina. Komet C/2025 A6 (Lemmon), ledeni putnik iz dalekih krajeva Sunčevog sustava, upravo prolazi pokraj Zemlje i u drugoj polovici listopada dosegnut će svoj vrhunac sjaja, postat će vidljiv golim okom na tamnom nebu.

Ovaj kozmički posjetitelj, koji nosi sjećanja stara 4,6 milijardi godina, pruža nam ne samo jedinstven nebeski spektakl, već i prozor u davnu prošlost našeg planetarnog sustava. Njegovo putovanje kroz unutarnji Sunčev sustav je priča o otkriću, iznenađenju i nebeskoj mehanici na djelu.

Od asteroida do zvijezde večeri

Priča o kometu Lemmon započela je 3. siječnja 2025. godine, kada su astronomi u sklopu programa Mount Lemmon Survey u Arizoni uočili slabašnu svjetlosnu točku. Zbog nedostatka vidljive kome (plinovite atmosfere) i repa, objekt je isprva klasificiran kao asteroid magnitude 21.5, vidljiv samo uz pomoć najsnažnijih teleskopa.

POGLEDAJTE VIDEO: Bogato i zdravo jelo: Pripremite ovu osvježavajuću i hranjivu salatu od pureće šunke

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Međutim, daljnja promatranja otkrila su njegovu pravu prirodu. Kako se približavao Suncu, led na njegovoj površini počeo je sublimirati – prelaziti izravno iz čvrstog u plinovito stanje – stvarajući prepoznatljivu komu i rep. Komet je počeo sjajiti puno jače od očekivanog, iznenadivši znanstvenike i premašivši prvotne procjene sjaja za čak 400 puta. Od neugledne točke postao je jedan od najočekivanijih nebeskih događaja godine.

Zeleni sjaj i sablasni rep

Ono što komet Lemmon čini posebno upečatljivim jest njegova izrazito zelena koma. Ovu boju uzrokuje plin koji okružuje jezgru kometa, a nastaje interakcijom sunčeve svjetlosti s dvoatomskim ugljikom (molekulama sastavljenim od dva atoma ugljika). Ovaj eterični zeleni sjaj daje kometu gotovo magičan izgled na noćnom nebu.

Njegov dug i difuzan rep, koji je nedavno u prekrasnim detaljima zabilježio i nagrađivani astrofotograf Josh Dury iznad Somerseta u Velikoj Britaniji, formira se kada solarni vjetar – neprestani tok nabijenih čestica sa Sunca – otpuhuje plin i prašinu s jezgre kometa. Zbog toga je rep kometa uvijek usmjeren suprotno od Sunca. Astronomi su nedavno zabilježili i "događaj odvajanja", gdje je snažan nalet solarnog vjetra doslovno otkinuo dio repa, što svjedoči o dinamičnim procesima koji se odvijaju dok komet juri kroz svemir.

Kada i gdje gledati komet Lemmon?

Za sve koji žele vidjeti ovaj rijedak prizor, ključno je znati kada i gdje usmjeriti pogled.

Najbolje vrijeme za promatranje

Vrhunac vidljivosti kometa Lemmon očekuje se oko 21. listopada, kada će biti najbliže Zemlji na udaljenosti od otprilike 46 milijuna kilometara. Srećom, taj se datum poklapa s mladim Mjesecom, što znači da mjesečina neće ometati promatranje. Najbolje je promatrati komet tjedan dana prije i poslije tog datuma.

Komet je vidljiv i u večernjim satima, otprilike sat i pol nakon zalaska Sunca, te u ranim jutarnjim satima, sat i pol prije izlaska Sunca.

Kako pronaći na nebu komet Lemmon?

Promatrači na sjevernoj hemisferi su u najboljem položaju. Potražite komet na niskom sjeverozapadnom nebu nakon što padne mrak. Najlakši orijentir je zviježđe Veliki medvjed (Velika kola); komet se trenutno nalazi ispod njegove "ručke". Kako dani prolaze, kretat će se kroz zviježđa Lovački psi i Volar.

Iako bi trebao biti vidljiv golim okom kao blijeda, magličasta mrlja na lokacijama s minimalnim svjetlosnim zagađenjem, dvogled ili manji teleskop otkrit će puno više detalja, uključujući njegovu zelenu boju i strukturu repa. Za precizno lociranje, preporučuje se korištenje aplikacija za mapiranje neba poput Stellariuma ili sličnih alata na pametnim telefonima.

Putovanje dugo tisuću godina

Kometi poput Lemmona su "fosili" Sunčevog sustava, ostaci iz vremena formiranja planeta prije 4,6 milijardi godina. Njihova duga, eliptična orbita dovodi ih iz Oortovog oblaka, dalekog ledenog spremnika na rubu našeg sustava.

Trenutni orbitalni period kometa Lemmon iznosi oko 1350 godina. Međutim, nakon što 8. studenog prođe najbliže Suncu (perihel), gravitacija naše zvijezde promijenit će mu putanju i skratiti buduću orbitu na otprilike 1150 godina. To znači da će se sljedeći put pojaviti na našem nebu tek oko 3175. godine.

Dok komet Lemmon tiho klizi našim nebom, on nije samo lijep prizor. On je podsjetnik na golemost svemira i naše mjesto u njemu. Iskoristite priliku dok se zrak u listopadskim noćima razbistri, podignite pogled i svjedočite putniku koji se neće vratiti za naših života.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Idealno za početak dana: Pripremite za doručak zobenu kašu koja hrani dušu i tijelo