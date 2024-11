Napokon je stiglo to doba godine! Kad čekamo da pahulje zalepršaju zrakom, ulice ispunjene svjetlucavim lampicama, a svaki kutak doma postane mjesto topline i zajedništva. Svi oni koji su odrasli uz Coca-Cola božićnu čaroliju i stihove 'Praznici nam stižu, praznici nam stižu…', jedva čekaju nove Coca-Cola gadgete i memorabilije. Stoga, tradicionalno, Coca-Cola ove godine najavljuje blagdansku kampanju koja donosi više od 30.000 poklona za sve ljubitelje crveno-bijele čarolije.

Teško je povjerovati da postoji itko da danas u svom domu nema barem jednu Coca-Cola memorabiliju poput čuvenih snježnih kugli s polarnim medvjedom, mini kamiona koji prevoze radost, vintage čaša s Coca-Cola logom ili posuđa koje podsjeća na retro stil iz prošlih desetljeća. Svi ti mali detalji nose priče i uspomene koje se vraćaju svakog prosinca, a ove godine vaša kolekcija može postati još bogatija.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Skupljajte kodove i zamijenite ih za odlične nagrade 😉

Od 15. studenoga Coca-Cola kreće s blagdanskom kampanjom putem svoje Coca-Cola aplikacije, koja će trajati sve do 15. siječnja 2025. – dovoljno dugo da svi ljubitelji božićne čarolije stignu sudjelovati i osvojiti svoje nagrade. I dok smo na aplikaciji do sad skupljali Likove, ove zime skupljamo Pahuljice – baš kao one koje nestrpljivo očekujemo da prekriju gradske ulice i dvorišta te svaku našu božićnu uspomenu čine još ljepšom.

Kako sudjelovati? Jednostavno je kao božićna pjesma! Svaka kupnja Coca-Cola Original Taste ili Coca-Cola Zero Sugar u pakiranjima od 500 ml, 1 L, 1.5 L i 2 L donosi jednu „Pahuljicu“ (jedna boca = jedna Pahuljica). Sve što trebaš napraviti je, kao i dosad, unijeti kod ispod čepa u aplikaciju i automatski sakupljati Pahuljice koje te vode korak bliže do nezaboravnih nagrada.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Pokloni koji bude nostalgiju: Retro hladnjaci, gadgeti i još mnogo toga! 🥰

A nagrade? Coca-Cola nas ove godine daruje sa zaista posebnim poklonima, koji su savršen spoj blagdanske nostalgije i modernog stila. Retro hladnjaci u Coca-Cola stilu vratit će nas u prošlost, u vrijeme kada su božićni blagdani bili ispunjeni jednostavnim trenucima radosti – mirisom kolača iz kuhinje, zajedničkim večerama, toplim domom i osmijehom obitelji. Pored retro hladnjaka, tu su i brojne druge nagrade koje će zasjati u svakom domu, uključujući iSTYLE gadgete koji će unijeti dozu moderne čarolije u vaš blagdanski dom.

Točnije, to su Amica hladnjaci, Marshall i JBL zvučnici, iSTYLE i NEXT ONE gadgeti, About You kupon kodovi, Coca-Cola hudice pa čak i Coca-Cola dekice u legendarnoj crvenoj boji koja se čak i na Panetoneovoj listi zove 'Coke Red' (#F40009)!

Uz Coca-Colu, svaki trenutak postaje nezaboravna uspomena🎅

Prisjetimo se svi onih dragocjenih trenutaka kojima se veselimo - obitelj okupljena oko božićnog stola, svjetla koja nježno svijetle u noći, čuveni crveni kamion koji donosi blagdansku radost i Coca-Cola reklame koje su postale dio blagdanske čarolije koja nas prati kroz radosne trenutke, podsjećajući nas na vrijeme koje provodimo s onima koje volimo.

Ove zime, uz Coca-Colu i Coca-Cola aplikaciju, svatko može doživjeti čaroliju iz prošlih vremena, a dok skupljamo Pahuljice, dijelimo uspomene pa čak i ove divne nagrade s voljenima. Jer, kako i sam slogan Coca-Cole kaže 'Anyone Can Be Santa!' Zato unesite svoj kod, skupljajte pahuljice i pridružite se blagdanskoj avanturi koja traje cijelu sezonu – neka ti Coca-Cola donese čarobne trenutke i pokoji poseban dar koji ćeš podijeliti s drugima.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Sadržaj nastao u suradnji RTL native tima i Coca-Cola Hrvatska!

Tekst se nastavlja ispod oglasa