Od Tomislavca do Šalate: Ovo su najlepše lokacije za klizanje u Zagrebu

Advent u Zagrebu, jedan od najiščekivanijih događanja godine, poznat po blagdanskoj čaroliji koja ispunjava gradske ulice i trgove. Među svjetlucavim lampicama, mirisom kuhanog vina i bogatom ponudom adventskih kućica, klizanje na ledu zauzima posebno mjesto kao omiljena zimska zabava za sve generacije. Zagrebačka klizališta, smještena na slikovitim lokacijama, nude ne samo priliku za uživanje u sportu, već i savršenu priliku za druženje s obitelji i prijateljima.

Klizalište Velesajam, Paviljon 40, Avenija Dubrovnik 15/36

Termini klizanja organizirani su petkom od 20:00 do 21:30, subotom u istom večernjem terminu te nedjeljom u dva termina – od 10:30 do 12:00 i od 20:00 do 21:30. Detaljan raspored dostupan je na službenim stranicama klizališta Velesajam.

Cijena klizanja radnim danom, vikendom i blagdanom prijepodne iznosi 3 eura po osobi, a isti je iznos i za najam klizaljki. Poslijepodnevni termini vikendom i blagdanom naplaćuju se 4 eura, a cijena najma klizaljki u tim terminima također je 4 eura.

Kupnjom paketa od 10 ulaznica, čija je cijena 27 eura, možete uštedjeti ako planirate ići u više navrata.

Foto: Shutterstock

Klizalište Šalata, Schlosserove stube 2

Legendarno klizalište na Šalati ponovno otvara svoja vrata nakon radova na ledenoj pisti. Posjetitelji će moći uživati u klizanju sve do ožujka 2025. godine.

Klizanje je organizirano tijekom radnog tjedna, i to srijedom, četvrtkom i petkom od 18:00 do 19:30. Vikendom su na raspolaganju tri termina: subotom i nedjeljom od 10:45 do 12:15, od 18:00 do 19:30 te od 20:15 do 21:45. Cijena ulaznice s uključenim najmom klizaljki iznosi 3 eura za jutarnje termine, dok je za popodnevne termine cijena 4 eura po osobi.

Admiral Ice Dome, Kolombova 6

U Admiral Ice Dome, pored bazena Utrine organizirano je klizanje za građane dva puta tjedno – subotom od 20:00 do 21:30 te nedjeljom od 11:00 do 12:30. Ulaznice se mogu kupiti na ulazu u dvoranu po cijeni od 4 €, a najam klizaljki dostupan je po istoj cijeni.

Ledeni park, Trg kralja Tomislava

Jedno od najatraktivnijih klizališta trenutno je na Trgu kralja Tomislava, koje će biti otvoreno do 7. siječnja 2025. Klizanje u Ledenom parku je moguće svakodnevno, od 10 do 23 sata.

Cijena klizanja radnim danom, od 10 do 15:30, iznosi 3.50 eura po terminu, dok je nakon 16 sati cijena 4.50 eura. Subotom i nedjeljom cijena termina također iznosi 4.50 eura. Najam klizaljki i guralice za led dostupni su po cijeni od 4.50 eura. Djeca do šest godina kližu besplatno uz obaveznu pratnju roditelja.

Klizalište Ice Wonderland, Z Centar, Ljubljanska avenija 2b

Klizalište kod zagrebačkog šoping-centra Z Centar, Ice Wonderland, ponovno je otvoreno i ove godine, s programom traje do 5. siječnja 2025. Ove godine klizalište je prošireno i ima pravokutni oblik, za razliku od prošlogodišnjeg zaobljenog.

Radno vrijeme klizališta je od ponedjeljka do četvrtka te nedjeljom od 10 do 22 sata, dok je petkom i subotom otvoreno do 23 sata. Cijena ulaznice za jedan termin od 45 minuta iznosi 3 eura, najam klizaljki je 2 eura, a pomagala za klizanje 3 eura.

Klizališta u sklopu šoping-centara Supernova (Buzin i Garden Mall)

Klizanje u Zagrebu je dostupno i u sklopu šoping-centara Supernova u Buzinu i Garden Mallu, a program traje do 7. siječnja 2025. Klizališta rade od ponedjeljka do petka od 11 do 22 sata, dok su vikendom otvorena od 10 do 22 sata.

Tijekom školskih praznika klizališta će biti dostupna svaki dan od 10 do 22 sata. Na Badnjak će raditi skraćeno, od 10 do 17 sati, dok će na Božić biti otvorena od 14 do 22 sata. Cijene su sljedeće: 4 eura za klizanje, 3 eura za najam klizaljki, a pomagalo za klizanje u obliku medvjedića dostupno je za 4 eura.

