Ljetno računanje počinje u noći na nedjelju, 27. ožujka u dva sata tako što se pomicanjem za jedan sat unaprijed vrijeme u dva sata računa kao tri sata.

Prelaskom na ljetno vrijeme struja utrošena od 8 do 22 sata obračunavat će se prema višoj tarifi, a u razdoblju od 22 do 8 sati prema nižoj, napominje Hrvatska elektroprivreda. Vozači će na automobilima još neko vrijeme trebati danju paliti svjetla jer se prema Zakonu o sigurnosti prometa na cestama dnevna svijetla trebaju koristiti od 1. studenoga do 31. ožujka.

Ljetno računanje vremena ljudima će omogućiti više danjeg svjetla i smanjiti izdatke za struju, no stručnjaci već odavno upozoravaju da gubitak sata sna kod nekih ljudi može izazvati poremećaje vezane uz spavanje barem u prvim danima kao i neke druge zdravstvene tegobe. Iako je Europska komisija prije nekoliko godina predložila da se ukine sezonsko pomicanje sata, države članice o tome se još nisu dogovorile, a čini se da u dogledno vrijeme ni neće.

Odluka o tome hoće li neka država uzeti kao trajno ljetno ili zimsko vrijeme ovisi o njezinu zemljopisnom položaju pa sezonsko pomicanje sata, uz sve nedostatke, čini se ostaje najbolji kompromis. Kad bi, primjerice sve zemlje iz srednjoeuropske vremenske zone uzele trajno ljetno vrijeme, u Španjolskoj, Belgiji, Nizozemskoj, Danskoj zimi bi sunce izlazilo tek sredinom prijepodneva, a na sjeverozapadu Španjolske oko 10 sati.

U slučaju da uzmu zimsko kao trajno vrijeme, sunce bi na istoku Poljske ljeti izlazilo u tri sata ujutro. Ako to pitanje ponovno dođe na dnevni red EU, Hrvatska će prema ranijoj izjavi čelnika nadležnog Ministarstva mora, prometa i infrastrukture Olega Butkovića iznijeti stav da se zalaže za ljetno računanje vremena.

Ministarstvo: Postalo jasno da će biti teško postići dogovor

Prijedlog direktive kojom se predlaže trajno ukidanje pomicanja sata uvjetovanog izmjenom godišnjih razdoblja istovremeno u svim državama članicama Europska komisija uputila je Europskom parlamentu i Vijeću Europske unije u rujnu 2018., napominje u odgovoru Hini Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture.

Prijedlog je bio da države članice samostalno odlučuju o daljnjem trajnom izboru svojeg standardnog vremena, odnosno hoće li trajno zadržati zimsko ili ljetno vrijeme ali bi o svom izboru bile obvezne obavijestiti Komisiju, najmanje šest mjeseci prije nego se navedena promjena počne primjenjivati.

Ministarstvo vezano za plan EK da se ukine pomicanje sata dvaput godišnje pojašnjava da je riječ o početnom prijedlogu podložnom promjenama od strane zakonodavaca EU pa tek konačna verzija obvezuje države članice, građane i zakonodavce.

U raspravi koja je počela u jesen 2018. države članice posebno su istaknule da će primjena usklađenog i dobro koordiniranog pristupa u cijeloj EU, vezano za izbor standardnog vremena biti ključna kako bi se izbjegla fragmentacija i neujednačenost vremenskih zona te tako bi se zaštitilo ispravno funkcioniranje unutarnjeg tržišta EU.

U Vijeću je postalo jasno da će biti teško postići dogovor oko ujednačavanja standardnog vremena među susjednim državama, kažu u Ministarstvu, napominjući da su prvi puta kada se direktiva donosila trebale četiri godine iako je tada bilo samo devet država članica.

Situaciju je, kažu, otežala i činjenica da Europska komisija nije popratila izradu prijedloga standardnom procjenom učinka.

Pomicanje uzrokuje zdravstvene promjene

Stručnjaci su brojne zdravstvene rizike povezali s prelascima na ljetno vrijeme jer se tada događa više srčanih i moždanih udara, kao i drugih kardiovaskularnih problema.

Američki znanstvenici su 2018. otkrili da vrste poremećaja srčanog ritma raste nakon pomicanja sata u proljeće. Ta fibrilacija može uzrokovati krvne ugruške, moždane udare ili prestanak rada srca.

Ono što je još postalo uobičajeno su problemi sa snom dok se ne naviknete na ljetno vrijeme. Nesanica može utjecati na memoriju, koncentraciju ili brze reakcije tijekom vožnje. Ljudi mogu postati nervozniji i može im se promijeniti ishrana. Promjena na ljetno vrijeme navodno povećava i rizik od depresije.

Savjeti kako se suočiti s promjenama

Kako biste se suočili s promjenama vremena, počnite se pripremati za ljetno vrijeme oko tjedan dana unaprijed. Preporučuje se da odete u krevet svaki dan 15 do 20 minuta ranije. Na taj način ćete se bolje odmoriti.

Spavanje noću otežava višak kofeina i popodnevno drijemanje te se preporučuje da posljednju kavu popijete oko dva popodne. Tijekom ljepšeg vremena bi trebali više šetati i prozračivati prostor, ali i izaći ranije iz kuće na jutarnje sunce.

Pozitivne strane pomicanja sata

Pozitivne strane pomicanja sata su te što koristite manje umjetnog svjetla i struje te se više i bavite sportom. Kada je dan duži imate više vremena za razonodu i odmor.

Sunčeve zrake pomažu u apsorbciji kalcija, što jača kosti, a prirodna svjetlost je dobra i za vid.