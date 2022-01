Ponukan prijašnjim raspravama na Redditu o socijalizmu i komunizmu, jednog Hrvata je zanimalo kako je bilo živjeti u socijalističkoj Jugoslaviji, pa je zamolio starije korisnike da mu sve ispričaju iz prve ruke.

"Pitao sam to (dok je bio živ) mog pokojnog dedu s tatine strane - katastrofa. Pitao sam to (dok je bio živ) mog pokojnog dedu s mamine strane - prejeb***. Ovisi tko si, šta si bio", bio je odgovor s najviše lajkova.

"Neke stvari su bile bolje, neke su bile lošije. Zapravo je nevjerojatno koliko je toga ostalo potpuno isto. Korupcija je bila jednako masovno raširena kao i danas, samo su se svi puno manje zgražali zbog tog. O “vladavini prava” nitko nije razmišljao - podrazumijevalo se da za članove Partije vrijede druga pravila, a Partija je to opravdavala neumornim pričanjem kako se nitko ne treba buniti dok ima garantirani doživotni posao i stanarsko pravo", napisao je jedan reditovac.

U poduljem postu napisao je još kako je generalno najveća razlika bila u tome što ljudi u Jugoslaviji nisu imali mogućnosti analitički razmišljati o vlastitom društvu. Napisao je kako je hrvatski san bio završiti trogodišnju srednju i onda se zaposliti u tvornici u svom selu/gradu. Piše kako je veliki problem bio i malen postotak ljudi koji su završili fakultet nakon što su ga upisali jer je masa upisivala faks samo da odgode odlazak na obavezno služenje vojnog roka.

Za sve je trebala veza

Nadalje piše kako su škole bile daleko bolje u smislu da su obrazovni standardi bili puno viši. Više se i kvalitetnije ulagalo u izvannastavne aktivnosti.

"Na more se išlo na Jadran, što je bila avantura prije izgradnje autoceste, a kako ionako u komunizmu ne možeš investirati ni u što, i znajući da je galopirajuća inflacija pojela 80-e, svatko bilo kakav višak love potrošio na vikendice i apartmane na moru. Taj običaj se zadržao i danas. Nitko nikad nije odsjedao u domaćim hotelima, to je isključivo za strance (again, u komunizmu nema srednje klase)". Na TV- je bilo samo par kanala. Građevinske firme su bile puno razvijenije. Piše kako su birokracija i šalteruše bile iste kao i danas. Za sve je trebala neka veza, a nerijetko je trebalo podmićivati policajce, doktore, nastavnike, svašta nešto. Tada je procvalo i crno tržište. Igračke su bile bezvezne, ali zato svi su čitali stripove.

"U uredima onog što bismo danas opisali kao “javna uprava” moglo se pušiti - zapravo se moglo pušiti svuda, sasvim normalno je bilo u TV snimkama sa zasjedanja sabora ili skupštine vidjeti zastupnike koji puše".

'Bilo je mirnije, opuštenije'

"Kako kome. Meni je bilo uistinu dobro. Rođen 1967. Starci srednja klasa - ekonomist i odgajateljica. Kupili preko kredita stan u Zagrebu, vikendicu na Krku gradili dvadeset godina. Svakih 6 mjeseci u Trst po krpice, skijanje u Austriji, Italiji, Sloveniji. Bilo je mirnije, opuštenije, sporije. Bez velikih ekonomskih i socijalnih razlika među ljudima. Slušala se strana glazba pod normalno, domaći rock je bio sjajan. Fantastični koncerti u Zagrebu od Azre, Bijelog dugmeta, Riblje Čorbe, Parnog Valjka, ali i Rolling Stonesa, David Bowiea itd. Pekara nema. Dućani rade do subote do 14 sati. Nema šoping centara. Kupuje se u Nami i po buticima u gradu. U Posredniku također. U Zagrebu samo nekoliko picerija - Dvojka, Purger, Sušak. Na televiziji dva programa. Gledaju se košarkaške tekme - prvaci Europe tri puta, čeka se Mate Parlov do duboko u noć, nogomet obavezno - svjetska prvenstva u Njemačkoj, Argentini, Španjolskoj, Meksiku. Bilo je i restrikcija struje. Ali pamtim to po tome da je bilo sjajno u mrklom mraku zezanje s ekipom. Ide se u vojsku na godinu dana. Valjevo - pešadija. Tamo shvaćam koliko sam privilegiran..."

Obitelj je živjela samo na kruhu

No, nije svima bilo dobro u Jugoslaviji.

"Moji kažu loše", glasio je jedan odgovor. "Djed mi je rekao da mu je bilo katastrofa on i cijela obitelj se samo hranila kruhom i svinjskom mašću".

"Bolje je bilo ako si bio pametan i "poslušan", a gore ako si bio glup i zadrt. Tko je radio je imao", zaključio je jedan Redditovac.