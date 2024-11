Kako izgleda pakao i je li doista pod zemljom? Biblija tvrdi jedno, a papa drugo

Koncept pakla često se smatra prilično jednostavnim: to je mjesto vječne kazne za grešnike ili one koji odbacuju Boga. U kršćanskoj teologiji smatra se odredištem za one koji odbijaju spasenje kroz Isusa, gdje je patnja beskrajna posljedica takvog lošeg ponašanja. Ali unatoč našim pogledima na pakao kao na jasan koncept s konkretnim pojmom, Biblija ima vrlo malo informacija koje se odnose na ovu temu. Christian History Institute, Stanford Encyclopedia of Philosophy, Big Think i Britannica dali su odgovore na pitanja odakle potiče ideja o paklu, kako on izgleda i gdje se točno nalazi.