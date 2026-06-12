Kronična bol u leđima ne smije biti svakodnevica - upoznajte stručnjake koji pacijentima vraćaju normalan san, kretanje i život

Prije nekoliko godina bez razmišljanja biste prihvatili poziv na vikend izlet u nepoznato. Danas prvo razmišljate koliko ćete vremena provesti sjedeći u automobilu, hoće li na putu biti dovoljno mjesta za odmor i kako će vam leđa reagirati kada stignete na odredište.

Nekad ste bez puno planiranja odlazili na koncerte, festivale, cjelodnevna druženja ili spontani vikend izvan grada. Danas prije nego što kažete "da" u glavi već radite procjenu: koliko će biti hodanja, koliko stajanja i hoćete li sljedećih nekoliko dana plaćati cijenu jednog lijepog izleta.

Kada bol prestaje biti samo prolazna neugodnost

Pa počnete smišljati izgovore. "Možda neki drugi put."

Ili: "Nije mi trenutno baš do toga."

Pravdate se premorenošću ili previše obaveza. I možda nitko od vaših bližnjih neće odmah primijetiti da se nešto promijenilo. Ali vi ste primijetili. Jer ste, gotovo neprimjetno, u nekom trenutku počeli organizirati život oko toga kako izbjeći bol. No mora li biti tako?

Centar za liječenje bolesti kralježnice kao prvi korak prema životu bez stalne boli

Bolovi u leđima i vratu među najčešćim su zdravstvenim problemima današnjice, no činjenica da su česti ne znači da su normalni. Iza njih se često kriju degenerativne promjene kralježnice, skolioza, hernija diska, išijas ili problemi vratne kralježnice koji s vremenom mogu značajno utjecati na kvalitetu života.

Dobra vijest je da bolovi u leđima, vratu ili simptomi poput išijasa nisu nešto s čime se jednostavno morate pomiriti. Promjena često počinje jednim pregledom, odnosno preciznim odgovorom na pitanje što se zapravo događa s vašom kralježnicom.

Upravo zato u Specijalnoj bolnici Arithera već dugi niz godina postoji Centar za liječenje bolesti kralježnice, mjesto na kojem pacijenti ne dobivaju samo dijagnozu, nego i jasan plan liječenja prilagođen njihovom konkretnom problemu.

Iskustvo, specijalizacija i timski pristup na jednom mjestu

Ono po čemu se Centar za liječenje bolesti kralježnice posebno izdvaja jest multidisciplinarni pristup. Umjesto da pacijent sam prolazi dugotrajan proces traženja mišljenja različitih stručnjaka, dodatnih pregleda i rehabilitacije u drugim ustanovama, cijeli put liječenja odvija se na jednom mjestu. Od prvog pregleda i dijagnostike, preko konzervativnog liječenja i minimalno invazivnih zahvata, pa sve do operacijskog liječenja i postoperativne rehabilitacije.

Foto: Specijalna bolnica Arithera

Važan dio tog pristupa čine dr. mr. sc. Dražen Kvesić, dr. med, spec. kirurgije, voditelj Centra za bolesti kralježnice i prim. mr. sc. Matjaž Voršič, dr. med., spec. neurokirurgije, stručnjaci čiji se rad fokusira na suvremeno liječenje bolesti i stanja kralježnice.

Dr. mr. sc. Dražen Kvesić, dr. med, spec. kirurgije, voditelj Centra za bolesti kralježnice, posebno je prepoznat po suvremenim metodama liječenja kronične boli kroz Spine Pain Management pristup.

Njegovo područje rada obuhvaća liječenje degenerativnih promjena kralježnice, hernije diska i drugih stanja koja pacijentima mogu značajno ograničiti svakodnevno funkcioniranje.

Foto: Specijalna bolnica Arithera

Prim. mr. sc. Matjaž Voršič, dr. med., spec. neurokirurgije, usmjeren je na bolesti vratne kralježnice te liječenje stanja poput cervikalne radikulopatije, mijelopatije i spondiloze. Njegovo područje interesa uključuje napredne operacijske tehnike poput artroplastike i hibridnih zahvata te minimalno invazivnoj kirurgiji kralježnice.

Primarijus Voršič ima ekstenzivno iskustvo i u izvođenju ACDF zahvata, jedne od najčešćih operacija vratne kralježnice, ali i u području planiranja oporavka nakon svih spomenutih operacijskog liječenja. Takav pristup posebno je važan kod pacijenata kojima bol više ne predstavlja samo neugodu, nego ozbiljno utječe na kvalitetu života, pokretljivost i svakodnevne aktivnosti.

Od prvog pregleda do rehabilitacije: sve na jednom mjestu

Svakako treba naglasiti kako najveća prednost za pacijente nije samo pristup vrhunskim stručnjacima, već i činjenica da o njihovom slučaju ne odlučuje jedan liječnik, nego tim. Svaki se slučaj promatra individualno, a odluka o liječenju donosi se zajednički, s ciljem pronalaska rješenja koje će dugoročno donijeti najbolji rezultat.

Foto: Specijalna bolnica Arithera

Kod bolesti kralježnice liječenje ne završava postavljanjem dijagnoze niti samim zahvatom. Jednako važan dio procesa je rehabilitacija, odnosno kvalitetan i stručno vođen povratak svakodnevnim aktivnostima. Pacijenti u SB Aritheri cijeli proces mogu proći na jednom mjestu, od prvog specijalističkog pregleda i dijagnostike, preko minimalno invazivnih zahvata i operacijskog liječenja, pa sve do fizikalne terapije i rehabilitacije.

To znači da nakon pregleda ne moraju tražiti novu ustanovu za rehabilitaciju niti samostalno koordinirati različite faze liječenja. Stručni tim prati ih kroz cijeli proces oporavka, a rehabilitacijski programi prilagođavaju se vrsti zahvata i individualnim potrebama svakog pacijenta.

Vrijeme je za posjet liječniku: specijalistički pregledi uz 20% popusta

Još jedna stvar po kojoj se Centar za liječenje bolesti kralježnice u Aritheri izdvaja jest mogućnost provođenja kineziterapije u bazenu kao dijela rehabilitacijskog procesa. Vježbe u vodi omogućuju pokret uz znatno manje opterećenje kralježnice i zglobova, zbog čega se često primjenjuju kod oporavka nakon operacijskih zahvata, ali i kod liječenja različitih degenerativnih promjena kralježnice. Za mnoge pacijente upravo takav oblik terapije predstavlja važan korak prema povratku svakodnevnim aktivnostima bez straha od boli.

Za sve koji već neko vrijeme odgađaju pregled ili pokušavaju živjeti unatoč boli, u Centru za liječenje bolesti kralježnice Specijalne bolnice Arithera trenutno je dostupno i 20 posto popusta na specijalističke preglede, što može biti prvi korak prema životu u kojem planove više ne određuje stanje kralježnice.

Sadržaj je nastao u suradnji sa Specijalnom bolnicom Arithera.