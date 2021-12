Sunce je, astronomski gledano, ni po čemu posebna zvijezda, što je zapravo za nas jako dobro. Kako je srednje veličine, dovoljno velika da nas zagrije, a opet gorivo sagorijeva dovoljno sporo da se na planetima oko nje stigne razviti i evoluirati život (doduše, koliko znamo, samo jedna u Sunčevom sustavu ima optimalne uvjete).

Sunce je u najboljim godinama

Trenutno, Sunce je, u ljudskim razmjerima, 40-godišnjak.

„Sunce je staro nešto manje od pet milijardi godina. To bi značilo da je otprilike sredovječno, obzirom na to da mu je vijek oko 10 milijardi godina“. kaže za LiveScience Paola Testa, astrofizičarka u Centru za astrofiziku, Smithsonian Astrophysical Observatory i Harvard College Observatory.

Krhka ravnoteža

Sve zvijezde funkcioniraju u krhkoj ravnoteži gravitacije koja ih pokušava urušiti i nuklearnih eksplozija koje ih šire. U prvoj fazi, u kojoj je sada Sunce, zvijezde u jezgri sagorijevaju vodik, spajajući ga nuklearnom fuzijom u helij. Što je zvijezda veća, to brže sagorijeva svoje glavno gorivo.

Crveni div

Kada sagori većinu vodika u jezgri, jezgra postaje nestabilna i manja, a istodobno vanjski dijelovi Sunca će se početi širiti, a kako se hladi, njegova svjetlost će se pomicati prema crvenom dijelu spektra. Sunce će progutati Merkur i Veneru, a solarni vjetrovi koji će postajati sve jači otpuhat će atmosferu sa Zemlje.

Već za milijardu i pol godina smo kuhani i pečeni

Ako je neki oblik života i uspio preživjeti porast sunčevog sjaja od 10 posto, koji bi trebao isušiti Zemljine oceane za milijardu i pol godina, teško će preživjeti ovaj nalet solarnih vjetrova, a sigurno neće preživjeti kada se, otprilike nekoliko milijuna godina nakon početka širenja, Sunce toliko napuhne da proguta i Zemlju.

Rasuti u maglici

U tom trenutku, Sunce će u svojoj jezgri početi fuziju sve težih elemenata, no u konačnici će postati preslabo, i nakon eksplozije će ostati samo prekrasna maglica plazme, a od Sunca samo njegov leš – znatno gušća materija veličine Zemlje.

Maglica će biti vidljiva svega 10-ak tisuća godina, no zato će bijeli div svijetliti još dugo, iako sam ne proizvodi energiju. Kako se hladi, tako će se i materija početi kristalizirati i postati će crni patuljak. No taj proces traje toliko da se procjenjuje kako ni jedan crni patuljak ne postoji jer bi za to trebalo dulje nego što je čitav svemir star (oko 13,5 milijardi godina).

No već za milijardu godina morat ćemo se preseliti sa Zemlje jer će Sunce početi sjati toliko jako da će postati nenastanjiva.