Jeste li čuli za ajvar s aspirinom? To nije neki TikTok izazov, već stvarna praksa koju koriste iskusne domaćice.

Tradicija

Dodavanje aspirina u zimnicu nije novost i traje već nekoliko godina. Domaćice ga dodaju povrću zajedno sa šećerom, octom i solju kako bi salata bila čvrsta i očuvala boju, posebno tokom zimskih dana. Nutricionistica Ana Banduka Todorović je nedavno u emisiji "Jutru" objasnila zašto se koristi ovakav neobičan recept.

"Starije domaćice znaju da ako dodaju aspirin povrću, ono će zadržati čvrstoću, očuvati boju i biti postojanije. Dodavanjem se pojačava antibakterijsko djelovanje. Međutim, imamo kontraindikacije - kada razmotrimo koja je to količina aspirina, on će doći do određenih dijelova tijela, a to je lijek koji se ne smije tek tako koristiti", upozorava Ana.

'Oprezno pri upotrebi aspirina'

Aspirin se inače često koristi kao lijek za razrjeđivanje krvi i ublažavanje simptoma prehlade ili gripe.

"Međutim, važno je napomenuti da osobe koje imaju čir na želucu ili problema s bubrezima trebaju biti oprezne pri upotrebi aspirina", dodaje nutricionistica dodajući kako ovakav način pripreme zimnice nije tako čest, ali se koristi u nekim domaćinstvima.

Budite na oprezu

Kako svaki lijek ima svoj rok upotrebe, pitanje je kako to može utjecati na sigurnost i jestivost ovog tradicionalnog jela.

"On će utjecati na povrće, na organizam neće. Ali, osobe koje imaju zdravstvene tegobe trebaju biti oprezne", upozorila je.

S obzirom na to da aspirin nije preporučen djeci mlađoj od 12 godina, postavlja se pitanje smiju li djeca konzumirati ajvar pripremljen na ovaj način. Nutricionistica preporučuje oprez i ističe da bi bilo bolje da djeca izbjegavaju ovakav ajvar kako bi se spriječile potencijalne neželjene reakcije. Umjesto aspirina, standardni način pripreme zimnice uključuje korištenje limunske kiseline, octa, šećera i soli kako bi zimnica duže trajala.

